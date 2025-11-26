顶好大光面突宣布12月结业 结束57年营运：味道会完结 但回忆一直留著

顶好大光面一直是茶餐厅的名物，去年曾因电视节目而翻红，但今日(26日)突然在社交平台发文，指经过多番考虑后，决定在12月结营运。

顶好大光面在其社交平台发帖，指经过多番考虑，决定在12月结束营运。帖文写到，57年来，大光面承蒙各界客户、合作伙伴及消费者的支持同信任。顶好大光面在帖文中致谢意，并指「能够成为大家嘅日常，系我哋最大嘅幸福」。大光面最后亦指「味道会完结，但回忆一直留著」。

网民对大光面的结业深表不舍，盛赞是「香港味道」、「味道好食过出前一丁」、有网民慨叹「又要变成集体回忆」、「心都痛，呢啲香港老品牌会好快会被淘汰」，亦有网民希望有日大光面能够东山再起。

大光面60年代推出 去年曾一度翻红

大光面是香港制造的即食面，由生产「公仔面」的金源食品于1960年代推出。由于它仅有面饼，没有独立包装与调味粉，因此被称为「光面」，主要供应给茶餐厅、大牌档及车仔面档使用。去年，负责人接受电视节目访问时提到，以往全港有八成茶餐厅均使用「顶好大光面」，但自九十年代起，随著中国制即食面进入香港市场，并以较低价格竞争，导致越来越多茶餐厅转用中国即食面。至今，约有八成茶餐厅选用中国即食面，而「顶好大光面」的市占率仅余约两成。节目播出后，引发广泛关注。

大光面本来设有多个系列，但其「特级大光面」和「好味面」在去年5月因成本问题停产，影响本地沙嗲牛肉面的供应。