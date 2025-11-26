Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

顶好大光面突宣布12月结业 结束57年营运：味道会完结 但回忆一直留著

社会
更新时间：10:54 2025-11-26 HKT
发布时间：10:54 2025-11-26 HKT

顶好大光面一直是茶餐厅的名物，去年曾因电视节目而翻红，但今日(26日)突然在社交平台发文，指经过多番考虑后，决定在12月结营运。

顶好大光面在其社交平台发帖，指经过多番考虑，决定在12月结束营运。帖文写到，57年来，大光面承蒙各界客户、合作伙伴及消费者的支持同信任。顶好大光面在帖文中致谢意，并指「能够成为大家嘅日常，系我哋最大嘅幸福」。大光面最后亦指「味道会完结，但回忆一直留著」。

网民对大光面的结业深表不舍，盛赞是「香港味道」、「味道好食过出前一丁」、有网民慨叹「又要变成集体回忆」、「心都痛，呢啲香港老品牌会好快会被淘汰」，亦有网民希望有日大光面能够东山再起。

大光面60年代推出 去年曾一度翻红

大光面是香港制造的即食面，由生产「公仔面」的金源食品于1960年代推出。由于它仅有面饼，没有独立包装与调味粉，因此被称为「光面」，主要供应给茶餐厅、大牌档及车仔面档使用。去年，负责人接受电视节目访问时提到，以往全港有八成茶餐厅均使用「顶好大光面」，但自九十年代起，随著中国制即食面进入香港市场，并以较低价格竞争，导致越来越多茶餐厅转用中国即食面。至今，约有八成茶餐厅选用中国即食面，而「顶好大光面」的市占率仅余约两成。节目播出后，引发广泛关注。

大光面本来设有多个系列，但其「特级大光面」和「好味面」在去年5月因成本问题停产，影响本地沙嗲牛肉面的供应。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持续更新｜大埔宏福苑五级火 李家超指增至36人死 279人失联 火警逐渐受控
突发
2小时前
大埔宏福苑五级火｜周四及周五政府选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
大埔宏福苑五级火｜政府宣布周四及周五选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
政情
4小时前
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
01:41
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
突发
6小时前
网民拍摄到大批深圳消防在莲塘口岸外集结，疑准备来港协助求火。FB@关你车事
大埔宏福苑五级火｜深圳消防5个中队 莲塘口岸候命来港支援
即时中国
3小时前
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱摹天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
02:12
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱擎天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
01:41
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
社会
6小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
03:51
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 送往东昌街社区会堂
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 有酒店提供客房安顿
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
突发
2小时前
习近平对大埔宏福苑火灾死难者表示哀悼。新华社
大埔宏福苑五级火｜习近平向死伤者慰问 要求驻港联络办全力支援
即时中国
3小时前