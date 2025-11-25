海峡两岸暨港澳青年律师论坛 聚焦数字经济法律新课题

由香港律师会主办的「海峡两岸暨香港澳门青年律师论坛2025」，今日（25日）在香港科学园高锟会议中心举行。论坛主题为「感智敢创、数智先锋」（DARE），涵盖数据与数字化、人工智能、机器人自动化及数字商务四大领域，旨在促进两岸四地法律专业人士交流，共同应对数字经济及科技发展带来的法律新课题，并推动法律科技的创新与融合。

论坛吸引约310名律师透过线上线下参与，而自2011年首届举办以来，论坛累计吸引近3,200名青年律师参与，现已发展成为大中华区法律界具影响力与代表性的年度专业盛事。律政司司长林定国透过视像祝贺论坛成功举办，并表示论坛为两岸青年律师讨论数字时代的共同法律挑战提供了黄金机会。

业界领袖探讨法律科技融合发展

律师会会长汤文龙在欢迎辞中指出，香港正处于法律、科技与地缘政治的汇聚点，人工智能、反洗钱框架、虚拟资产等浪潮重塑了合规要求，并定义了新一代法律领导力。他强调，律师会将持续优化律师行为监管框架，以应对日益复杂的挑战，并呼吁业界加强协作。

中华全国律师协会副会长盛雷鸣表示，人工智能政策的制定已成为时代命题，呼吁同业拥抱科技的同时，坚守律师的专业责任。澳门律师公会理事会主席黄显𪸩提到，法律与科技的融合是必然趋势，律师应以开放心态迎接变革，主动学习科技知识。桃园律师公会陈韵如则认为，青年律师只要具备跨领域视野及面对新挑战的勇气，必定能够在人工智能浪潮中站稳。

创新科技及工业局副局长张曼莉在主题演讲中指出，香港凭借其「超级连系人」与「科技枢纽」的双重角色，为海峡两岸及香港和澳门的法律专业人士提供独特平台，以减少各地专业知识差异、统一标准，并探索创新的人工智能法律解决方案。小红书首席合规官管玥在专题分享中强调，必须为数据流通建立体系化、标准化与合规化的监管框架，并透过增强透明度及引入第三方监督来构建「合规信任」。

青年律师宣言 彰显新生代法律人才共识

开幕环节后，逾20名来自海峡两岸的律师代表共同参与了青年律师宣言环节，彰显新生代法律人才的共识及愿景。律师会与一邦国际网上仲调中心签署了合作备忘录，标志著双方在推动法律科技应用与实践方面进入新阶段。

论坛设有一场主论坛，主题为「数策引航：国家政策下的数字化法律新格局」。另设三大分论坛，分别探讨人工智能的法律边界与创新融合、机器人应用的法律生态与数智创新，以及电子商贸与低空经济的法律新生态。律师会表示，将继续致力推动科技领域发展，深化与海峡两岸及各地律师团体的交流合作，共同促进律师对人工智能科技的理解和应用，以提升专业效能及服务质量。

