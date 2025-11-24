李小龙诞生85周年 港铁办《无形之道》纪念展 香港站中环站重温武打巨星人生哲学

适逢今年是国际武术巨星李小龙诞生85周年，港铁联同李小龙基金会及香港文化博物馆举办《李小龙诞生85周年纪念展：无形之道》，今日（24日）正式开幕。纪念展由两大展区组成，分别位于香港站中环行人隧道，以及中环站J出口（闸外）。运输及物流局局长陈美宝表示，虽然李小龙离世超过半世纪，至今仍是武术界一代宗师及香港代表，其开创的截拳道以中国咏春为根基，再揉合拳击、剑击等，「中西结合，揉合为己用」的精髓正体现香港精神。

开幕礼主礼嘉宾包括陈美宝、康文署副署长（文化）谭美儿、港铁公司行政总裁金泽培、李小龙基金会创办人暨会长李香凝，以及国际影星甄子丹。

陈美宝致辞时提到，除了缅怀李小龙的非凡人生，更要铭记他留下的珍贵遗产，至今仍激励世界各地一代又一代人。她赞扬李小龙女儿李香凝与父亲一样「坚韧、充满热情」，感谢她致力传承父亲精神，并透过创立基金会确保其教诲代代相传，让精神不仅存在于电影中，也体现于多年传承工作。

金泽培：化车站为启发市民文化空间

港铁公司行政总裁金泽培致辞时表示，李小龙不但是出色武术家，也是哲学家，其「以无限为有限」的思想代表武学精髓，更蕴含人生智慧，与港铁追求灵活、高效和持续创新的理念相符。是次展览透过展出李小龙珍贵纪录，将车站转化为启发市民的文化空间，将其精神带入不同社群，期望大家乘搭港铁追寻李小龙足迹，继续传承其武术和哲学精神。

李香凝：回到香港就像回家一样

李小龙女儿、李小龙基金会创办人暨会长李香凝表示，香港是父亲成长和接受训练的地方，「回到香港，感觉就像回家一样」。作为女儿，她致力传承父亲智慧，将其精神融入自身并传递世界。她称港铁作为香港心脏，每天运送数百万乘客，连接着人们生活，是次展览横跨两大标志车站，期望透过互动装置和艺术展示，将平凡旅程转化为受启发时刻，让陌生人也能与父亲的哲学、武术和人生产生共鸣。

是次纪念展由两大展区组成，从电影、武术、哲学及艺术四大面向构建跨越时空的空间。位于香港站中环行人隧道「港铁艺术舞台」的互动体验区，展期为明日（25日）起至12月8日，以动态装置和互动体验为主，让公众沉浸式了解李小龙非凡人生。现场亦限量派发4款以李小龙金句为主题的「一票藏龙」纪念卡。

至于中环站J出口的主题特展，展期由明日（25日）起至2026年夏季，设有大量珍贵照片及艺术装置，让参观者细味李小龙武术哲学及自我探索之旅，追踪他在香港的生活轨迹。

两大展区详情：

1.香港站「港铁艺术舞台」互动体验

地点：香港站中环行人隧道 （付费区域、近C出入口）

展期：11月25日至12月8日

费用：全免

内容：《龙影‧哲思》双面艺术墙、「哲学对话亭」、「以龙共武」互动摄影装置、李小龙1:1彩色矽胶半身像、「一票藏龙」纪念卡

2.中环站「港铁‧艺术」展廊

地点：中环站J出口（闸外）

展期：11月25日至2026年夏季

费用：全免

内容：《穿越港铁：串连李小龙的香港足迹》、《截拳道的精髓与连结世界：银幕与现实》、《自我发现的旅程》展区，以及3个艺术装置《清空你的杯子》、《武术如镜》、《水与竹的智慧》

记者：何姵妤

摄影：卢江球