「陀地AI」港话通开放公测 记者试问交通路线、政府资讯准唔准？ 即睇下载及使用方法！

本港研发的生成式人工智能AI对话应用程式「港话通」（ HKChat）近日分别在iOS及Android平台上架，供市民免费下载并开放公测。「港话通」支援广东话、普通话和英文3种语言，并整合本地知识库和政府公开数据，主要让市民查询日常生活问题、政府资讯等。

《星岛头条》记者下载「港话通」，实测其回答问题效果，并与ChatGPT和GrokAI作对比，问题包括查询交通路线、政府资讯、展览票价等。究竟「陀地」AI「港话通」会否出错？准确度有几高？即睇测试结果， 以及「港话通」下载连结及登记使用方式。

港话通实测︱简单问题准确吗？

记者尝试提问西九故宫博物馆特别展览「古埃及文明大展 埃及博物馆珍藏」的票价和开放时间；立法会选举投票日邻近边境票站的开放时间和地址；港队在全运会共获多少块奖牌；以及电动私家车新牌价，「港话通」均能准确从网上寻找相关资讯，并准确回答。

▼即睇港话通回答内容▼

港话通实测︱交通路线建议

问题1：由西九故宫文化博物馆前往中环摩天轮，应该乘坐什么交通工具？路线为何？

ChatGPT和GrokAI的回答主要建议记者由故宫博物馆步行至九龙站乘搭地铁到香港站或中环站，再步行至中环摩天轮。而「港话通」反而得悉西九渡轮开通，建议从故宫博物馆步行至西九渡轮码头，乘西九渡轮至中环九号码头，最后再行至中环摩天轮。

问题2：我想去大东山睇芒草，如果由港铁将军澳站出发应该点样去？行山嘅路线系点？

3个AI均能提供港铁将军澳站至东涌的地铁路线，再说明如何从东涌站乘搭巴士至起点伯公坳，最后详细指出伯公坳行上大东山芒草区和折返路线。不过，ChatGPT未能提供新大屿山巴士3M号线的资讯，行山路线也不及Grok和「港话通」详细。

港话通︱下载及注册方法

「港话通」推出至今已经登上本港App Store免费排行榜首位。用家可在App Store或Google Play免费下载公测版本。创建帐号需要用家提供电子邮件等，打开App后，它会要求用家允许「港话通」使用你的位置及咪高峰。

「港话通」App主页下方，用户可在对话框以文字或语音输入问题，亦可直接按「天气」、「巴士」、「法律」3个捷径按钮，快速查询相关问题，亦可上载图片和档案。

方保侨：地域性AI更了解本港情况

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨向《星岛头条》表示，现时香港推出的「港话通」AI应用仍处于公测阶段，属初步公开试用，让市民体验并提供意见。他指「港话通」在运算能力、图像或影片生成方面，与OpenAI、Google等当然有距离，但「地域性AI」优势在于更了解香港本地情况，例如地区特色、生活资讯等，「等于你去旅行，梗系揾个本地导游。」

对于「港话通」提供法律、医疗等专业回复可能出错，他强调任何AI都只属「意见」，不能视为专业建议。即使回复看似准确，用户也应寻求真正的专家。方保侨相信本地AI可以「好似1823咁」，成为香港市民的「小助手」，例如提供本地资讯、交通查询、政府部门相关问题等。

记者：陈俊豪