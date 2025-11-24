残特奥会︱李家超向香港代表团授旗 罗淑佩勉出赛健儿突破自己、勇于追梦

全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会香港特区代表团今日（24日）于调景岭体育馆举行授旗仪式，行政长官李家超为香港代表团授旗，香港代表团团长文化体育及旅游局局长罗淑佩致辞，共同为香港运动员打气。

罗淑佩致辞时表示，距离残特奥会开幕尚余14日，各项筹备已进入冲刺阶段。香港残疾运动员近年在多项国际大型赛事屡创佳绩，例如在2024年巴黎残奥会中，港队获得3金4银1铜，反映香港残疾运动员十分优秀，亦印证本港精英培训方向正确。

她亦透露，在2025至2026年度，特区政府对体院的拨款和预算超过10亿港元，培训逾1,600名精英运动员，并支持6个「A级」和4个「B级」的残疾人精英运动项目发展。今年4月，体院在政府支持下为残疾运动员提供资助，让更多残疾人士投身运动界，优化培训阶梯。罗淑佩亦感谢赛马会对香港赛区筹备工作的支持，指对方捐助4.5亿港元赞助支持香港赛区的筹备。

罗淑佩又指，非常荣幸再一次以香港代表团团长身份接过由行政长官亲自授予的香港特别行政区区旗，万分期待280位参赛健儿能突破自己，勇于追梦，在12月8至15日举行的残特奥会再创佳绩。

赛事安排方面，除了在9月份已经举行的轮椅舞蹈，今届残特奥会有多个比赛项目会落户香港，如在荃湾体育馆举行的特奥乒乓球和残奥乒乓球（TT11组）；于马鞍山体育馆举行的轮椅击剑；于启德体育馆举行的硬地滚球等，港队届时将在主场作战。罗淑佩希望参与残特奥会的运动员都能享受比赛过程，突破自我，为梦想拼搏。

中国香港残疾人奥委会会长冯马洁娴致辞时指，香港残疾运动员能够在多个国际赛事获得佳绩，除了自身的精湛技术、努力和斗志外，更是有赖政府、教练和全港市民的支持。她又鼓励运动员称：「希望你们能够创造光荣时刻，要谨记香港市民会为你们摇旗呐喊，为你们欢呼喝采的。」

今届残特奥会将于12月8日至15日在广东、香港及澳门举行。香港特区派出历来规模最大的代表团参加，包括超过280位运动员出战14个残运会竞赛项目、4个残运会大众项目及7个特奥会项目。

记者：曾智华

摄影：何君健