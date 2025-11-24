粤车南下｜首轮1700名额爆满 中签者12.9接受申请 12.23起可驾车来港

粤车最快下月23日可进入市区，有意申请者须先透过内地「粤车南下信息管理服务系统」登记抽签，中签者才可正式申请。《星岛头条》今日（24日）翻查广东省公安厅资料，网站显示，昨日（23日）已公布首批12月名额共有2,388人登记抽签，1,700个名额已全数发出。

内地4市660万车辆合资格参与「粤车南下」

根据粤方提供资料，广州、珠海、江门、中山4个城市符合资格参与「粤车南下」车辆约660万辆。「粤车南下信息管理服务系统」在本月1日上午9时起开放登记抽签，上周四（20日）截止。登记抽签者须填报内地身份证及车辆证明文件、以及内地和香港驾驶执照等。

而系统将在12月9日上午9时起，再接受中签者申请。而在12月23日0时起，获准的广东私家车车主便可在成功预约后，驾车经港珠澳大桥珠海公路口岸驶入香港市区。

记者：谢宗英

相关新闻：

粤车南下｜陈美宝：首阶段实施一周反应理想 严重违规粤车将禁再申请

粤车南下｜运输署推教学短片 入境香港市区牌证申请程序六步走

粤车南下｜自动化转机停车场11.15启用 30分钟内完成泊车流程 二期泊位料增至3000个