涉踢醉酒乘客面部 港铁职员被控普通袭击 签保守行为2年了结

社会
更新时间：11:52 2025-11-24 HKT
发布时间：11:52 2025-11-24 HKT

31岁港铁男职员涉嫌于去年4月，在油塘站闸内范围踢卧地的醉酒乘客面部，早前被控一项袭击致造成身体伤害罪，原订今于观塘裁判法院开审。控方庭上申请改控普通袭击罪，获裁判官丘国新批准。经控辩双方同意，丘官批准被告以1500元自签守行为24个月，被告另需支付300元讼费，控罪获撤回。

被告曾裕扬，报称为港铁职员，他今由大律师刘伟聪代表。控罪指，被告于2024年4月28日，在九龙油塘地铁站已付费区域内袭击男子柯伟品。

闭路电视揭被告踢事主面部

案情指，去年4月28日凌晨1时许，一名林姓港铁职员正在检查月台情况，发现事主柯伟品及他的朋友，遂叫两人离开，惟事主和朋友因醉酒而未有即时离开，林因此要求被告及另一名区姓职员支援。3名职员协助事主2人离开，期间事主的朋友突然推及打林姓职员，区姓职员尝试阻止时亦遭拳打，事件报警处理。

警方翻看闭路电视片段，发现当事主醉酒倒卧地上时，被告以脚踢事主的面部一下，警方因而拘捕被告，他在警诫下承认用脚踢事主。

案件编号：KTCC1162/2025
法庭记者：雷璟怡

