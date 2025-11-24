双非脑瘫婴案｜医委会收回永久搁置聆讯决定 社协：当年负责秘书对案件零印象 「点讲都系失职」

医委会日前决定收回拖延达15年的双非男婴脑瘫案「永久搁置聆讯」的决定，意味案件将重新展开聆讯。社区组织协会干事彭鸿昌今早（24日）在电台节目中，进一步披露复核聆讯过程。他指覆核聆讯于前日下午1时半恢复进行，控辩双方各自陈述近一个多小时后，研讯小组退席商议约一小时，随后宣布收回永久搁置聆讯的决定，整个过程历时一个下午。

「永久搁置」两大理由未能成立

彭鸿昌提到，研讯小组主席解释称，收回决定是因应社会声音指出之前的法律观点不够全面。法律顾问其后找到相关案例，指出决定永久搁置聆讯时，除考虑医生或被告方利益外，亦需平衡公众利益及投诉人利益。因此，医委会听取控辩双方就案例提供更多意见后，认为应平衡公众利益，故收回原有决定。

彭鸿昌指出，永久搁置聆讯通常有两大理据，一是无法进行合理聆讯，例如证物或证人已无法寻找或记忆；二是聆讯对被告造成压逼性。但在此个案中，第一种情况并不适用，聆讯仍可合理进行。至于第二点，之前的延误并未对医生造成实质损害，而控方亦强调需具体证明损害所在，而非单纯声称「时间太长不公」。

他续指，目前医委会秘书处将尽快重新展开聆讯，至于具体何时启动，当日并未明确时限，但期望尽快推进，不过理论上合理时间可能需时半年之内才能进行。但被告方仍有两个法律程序可进行，一是28日内提出上诉，二是3个月内提出司法覆核。最终将视乎被告方法律分析后，选择何种更合适的途径行使权利，现时尚不确定被告是否会采取相关行动。

拖延15年原因成谜 秘书处「点讲都系失职」

彭鸿昌表示，这宗个案拖延长达15年，尤其是2018年后完全音讯全无。医委会秘书处曾寻找当年负责案件的秘书作供，但该秘书已于2023年调离秘书处，且对案件「没有任何印象」，他直言原因已成「谜团」，「无论点讲都好，医委会秘书处咁样都系一个失职」。

彭亦提到当日医委会主席会后见记者时表示，今年年初已设立监察制度，秘书处需每月汇报投诉个案进度。他相信此制度是在去年底他们透过记者会揭露此个案后才设立，之前并无任何投诉进度监察机制。

家属心情：从绝望到期待

医委会改革于2018年落实，增加4位业外委员，相关个案实际上是在2018年之前提出的投诉及进行审讯，均属于改革前的程序。彭鸿昌认为，在早期阶段，医委会内确实缺乏足够的业外委员参与，尽管这些委员未必直接参与该案件的讨论，但整体而言，增加业外委员有助于将社会各界的意见与声音带入医委会。

他亦称，投诉人家属经历多年等待，从原先「好绝望」到现在「见到一线曙光」，只盼能争取应有的公道。他期待后续正式聆讯中，能获得令当事人满意的结果。

