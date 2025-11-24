香港街马︱跑手领行李之乱 CEO再致歉：无WIFI令所有机器失效 7跑手未取回行李

香港街马2025昨日（23日）举行，惟赛后跑手大排长龙领取行李，现场一度出现混乱变成「自提点」，有跑手自行大海捞针找回个人物品。全城街马联合创办人及行政总裁梁百行昨日已致歉，指今年尝试用新科技加快认领行李，原意希望缩短等候时间，形容系统故障是意料之外。

「无WIFI」令所有机器无法收发信号

梁百行今早（24日）在电台节目再次公开道歉，解释今年赛事采用了新的二维码（QR CODE）扫描系统，识别行李位置，但昨日高峰时期，一度「无WIFI」，令所有机器无法连接网络、收发信号，令系统失效，加上预先准备好的后备系统亦无法使用，故最后只能调派人手协助查找行李。

或回归基本 以人手操作找行李

梁百行强调，事前有作系统测试，目前正与物流公司检讨，承诺将重新审视及设计未来的行李管理流程。他指考虑方向之一，是回归基本，以人手操作为基础，再以科技作辅助，确保即使在最坏情况下，跑手依然能顺利领取行李。

他指昨日收到7位跑手求助，称未能领取行李，大会稍后将联络跟进。对于跑手表示失望，梁百行认为空谈无用，唯一能赢回信心的方法是「做好件事」，透过实际行动和改善成果，重建跑手对赛事信任。

相关新闻：

香港街马2025︱跑手赛后大排长龙领行李鼓噪：变咗自提点大海捞针 主办方道歉

香港街马2025｜清晨开跑 半马跑手冲线大赞沿途景色 政府：跑手可感受香港优秀基建

他昨日就事件致歉时表示，今年尝试用新科技加快认领行李，原意希望缩短等候时间，形容系统故障是意料之外。他解释，系统一度未能辨认二维码，故需花额外时间将行李重新排序，叹称「结果不似预期」。他指，在抽调、加派人手和警方协助下，全马和半马跑手在中午时分已全部完成领取行李。

梁百行指赛前已进行不止一次系统测试，也有带备后备扫瞄器，但情况与预期有落差。就有跑手自行进入行李区寻找行李，他承认原先部署的工作人员只负责人流管制，低估了一旦发生领取行李事故时的人群反应，日后会改善调配，也会加强针对类似事件的预案。