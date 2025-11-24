古埃及文明展周末逼爆排长龙 馆长吴志华致歉：经验不足 正研究增设晚上时段

香港故宫文化博物馆特别展览「古埃及文明大展──埃及博物馆珍藏」开幕后首个周末，由于访客人数众多，大排长龙，昨日（23日）一度暂停发售现场walk-in门票。故宫文化博物馆馆长吴志华今早（24日）在电台节目上向受影响市民致歉，承认排队及入场安排出现不足，并已即时检讨，包括延长开馆时间及制定新措施。

吴志华承认不足：排队90分钟不可接受

吴志华表示，由于预售门票数量有限，加上希望让远道而来的旅客可即时入场，因此会保留部分门票供现场发售（walk-in）。他指，周六早上展厅仍有空位，故继续售卖现场门票，但至下午持预售票的访客陆续抵达，令场内人流急增。他承认团队处理经验不足，导致大量访客需轮候，最长等待时间达90分钟，形容情况「不能接受」，已即时延长开效时间至晚上9时。

吁旅客预早计划行程网上购票

他又指，馆方正研究如何应付下个周末的参观高峰，包括考虑增设夜间展览、分时段入场等安排，但暂无意限制参观时间。他强调展览为期9个半月，观众不需急于在初期到访，呼吁市民尽量于平日参观，旅客则可提前计划行程并预先在网上购票。

因应访客众多，香港故宫文化博物馆昨（23日）表示，持刚过去星期六门票的人士可在3个月内免费再入场一次。