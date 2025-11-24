Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

古埃及文明展周末逼爆排长龙 馆长吴志华致歉：经验不足 正研究增设晚上时段

社会
更新时间：10:31 2025-11-24 HKT
发布时间：10:31 2025-11-24 HKT

香港故宫文化博物馆特别展览「古埃及文明大展──埃及博物馆珍藏」开幕后首个周末，由于访客人数众多，大排长龙，昨日（23日）一度暂停发售现场walk-in门票。故宫文化博物馆馆长吴志华今早（24日）在电台节目上向受影响市民致歉，承认排队及入场安排出现不足，并已即时检讨，包括延长开馆时间及制定新措施。

吴志华承认不足：排队90分钟不可接受

吴志华表示，由于预售门票数量有限，加上希望让远道而来的旅客可即时入场，因此会保留部分门票供现场发售（walk-in）。他指，周六早上展厅仍有空位，故继续售卖现场门票，但至下午持预售票的访客陆续抵达，令场内人流急增。他承认团队处理经验不足，导致大量访客需轮候，最长等待时间达90分钟，形容情况「不能接受」，已即时延长开效时间至晚上9时。

吁旅客预早计划行程网上购票

他又指，馆方正研究如何应付下个周末的参观高峰，包括考虑增设夜间展览、分时段入场等安排，但暂无意限制参观时间。他强调展览为期9个半月，观众不需急于在初期到访，呼吁市民尽量于平日参观，旅客则可提前计划行程并预先在网上购票。

因应访客众多，香港故宫文化博物馆昨（23日）表示，持刚过去星期六门票的人士可在3个月内免费再入场一次。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前