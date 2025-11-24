每日杂志‧人物志｜免遣返声请者：何处是吾家 10年漂泊「中途站」 矢志勇对未来鼓励同路人

何处是「家」，是难民终身的疑问。Uzma Naveed生于巴基斯坦，由于其信奉的教派被视为「异端」，她自出生已活在阴霾之下，亲历家人及无数教友被逼害致死。10年前，她和家人来港寻求庇护，惟两度遭拒，面临被遣返之际，终在义务律师协助下，确立为无国籍的免遣返声请者。转眼间，她和家人在㓥房熬过疫情，儿子更已升上高中，但美加两地先后收紧难民政策，再次为其家庭带来不确定性。回首过去，她没想到自己有如此强大的韧性，面对将来，她勇于与家人携手面对，并分享其生命故事，鼓励同路人保持信念，终会迎来彩虹。

巴基斯坦是穆斯林国家，而伊斯兰教有多个教派，当中Uzma家族信奉的「阿赫迈底亚」（Ahmadiyya）被视为「异端」，信徒屡受逼害，可随时被判入狱或处死，「我的父亲因为祷告而被捕，叔叔亦已受害。」Uzma坦言，无处可逃，亦无法隐瞒，因为所有身份证明文件也有标明宗教。

撇开信仰，Uzma的丈夫是纺织设计师，亦是一名橡胶滚筒厂商，她则在家相夫教子，二人皆拥大学学历。然而，他们自出生已活在阴霾之下，害怕成为下一个被逼害的目标，「每天也要看新闻，确保家人仍然在世；每当半夜收到电话，便生怕有意外发生。」她坦言，当生命受到威胁，必须取舍，「我从没想过自己会成为难民，这不是我能选择的。」

10年前一家3口抵港寻庇护

10年前，Uzma与丈夫携同5岁的儿子离开，从巴基斯坦飞抵中国，再经陆路来港寻求庇护。她直言，此前从未听闻「香港」此地，「我们从来没有计划过，只知道香港会『安全』。」

然而，现行香港法律并不承认「难民」身份，港府自2014年实施「统一审核机制」，由官方统一审核免遣返声请，暂缓声称被遣返至其国家后会面对酷刑、权利受损或逼害等风险的申请者回到有关国家。自机制实行后，联合国难民处停止审核香港寻求庇护声请，改为由香港入境事务处审核；当声请者获港府确立及批出免遣返声请者资格，才可到难民处声请「难民」身份，再由署方为其进行第三国转移等计划。

靠津贴过活 住㓥房节衣缩食

对Uzma一家而言，自离开家园，人生已按下暂停键。花掉大部分积蓄来港，但等待免遣返身份需时，她和丈夫没有权利在港工作，只能依靠政府每月提供标准食物津贴以支撑生活，「平均每人每日有40元解决3餐。」至于租金，3人合共每月有3750元，仅足够于土瓜湾租住㓥房，「除了定期到入境处报到，我们基本上足不出户。」

等候获批出免遣返声请者资格的时间越长，Uzma越感不安。她说，每次报到都害怕被拘留，甚或即时被遣返至巴基斯坦，儿子亦要不断向学校请假。

随后8年，Uzma两度申请被拒，终在志愿律师协助下，上诉至高等法院才获胜诉，确立为无国籍的免遣返声请者。她忆述，首次被驳回的理由片面，「对方相信我们的宗教群体受逼害，但我们身上没有伤痕，更无枪伤。」

时光飞逝，Uzma难忘飞机起飞一刻，宛如踏上看不见终点的旅程，坐在身旁的丈夫更眼泛泪光；抵港后，一家滞留罗湖口岸，苦等14小时才获放行，职员递上一张地图，吁他们到重庆大厦求助。他们拿着两大袋行李，茫然地乘搭港铁，却不知何处下车，「没有人愿意停下来帮忙，感觉大家也很忙，看到我戴着头巾、说英文，更加抗拒。」

辗转到达重庆大厦，他们在商户介绍下，来到基督教励行会难民服务中心叩门，应门的社工Jeffrey成为Uzma一家的引路明灯，为他们提供人道援助、医疗和心理支援服务。她又说，疫情是最艰难的时间，迟迟未获安排注射疫苗，所有食物更被抢购一空。

美加收紧难民政策 未见曙光

挨过疫情，获确立为免遣返声请者，但Uzma一家仍未见曙光，近年接收滞港「难民」的美国和加拿大，皆收紧难民政策，无数家庭梦碎。

何处是「家」，对Uzma来说，或是终身的疑问。她形容，巴基斯坦是一个既快乐又不快乐的地方，因为是其出生地，充满儿时与家人相处的快乐回忆，但家人现已各散东西，只能透过电话联络。至于香港，她和家人居住多久也不会成为「香港居民」，只能视为「中途站」。

无数不确定性未有令Uzma停步，近两年，她加入基督教励行会工作，冀望以行动回馈，并以过来人的身份，为同样寻求庇护的群体带来安慰。她指，许多人对「难民」有误解，以为「难民」特意来港抢夺资源，背后或是身不由己，跟她一样有难以言喻的故事，「每个人都可被看见，被听见。」

回首过去，她没想到自己有如此强大的韧性，面对将来，她勇于与家人携手面对。她受邀到不同社群分享其生命故事，盼以生命影响生命，鼓励同路人保持信念，终会迎来彩虹。

越裔难民重游启德 百般滋味在心头

上世纪越战结束，大量难民乘船逃难到港，包括Farah的双亲。越裔的Farah坦言，儿时记忆模糊，但长大后明了父母的辛酸，让她更心存感恩，正向面对未来。

1975年越战结束，北越掌握政权，南越人纷纷逃亡，涌入列为「第一收容港」的香港。Farah的双亲逃离家园，暂居启德难民营，随后在营内诞下Farah。

Farah指，一家8口同居于「3层床」，直至10岁获安排举家移居英国。她说，儿时记忆模糊，但营内老师为她取名「Farah」，吁意「美丽」，为其人生掀开充满色彩的序章。

移居英国后，Farah一直不敢向同学提起自己的「难民」身份，但与父母聊起往事，深明当年离开越南是十分艰难的决定，至今忆起仍不禁哽咽。她分享，长大后工作赚到第一份薪资，随即提出带父母重返家乡，及至2008年首度回港，更返回启德难民营旧址，百般滋味涌上心头。

疫情前，启德难民营因应发展而拆卸，Farah既不舍又难过，但她感恩自己拥有在难民营长大的记忆，「万物皆有过去和未来，我曾是难民，但现在已走出困境，过着更好的生活。」她形容，自己是幸运的一群，会一直心存感恩，正向面对未来。

难民社群大馆相聚 用画诉说难民故事

有艺术家联同难民、移民社群、前域多利监狱职员及曾指挥救援越南难民的前水警人员，在大馆共同创作壁画，诉说被遗忘的故事。

近月，Uzma、Farah及20多位难民社群及前监狱及水警职员在大馆相聚，透过艺术诉说内心的不安与期盼，为艺术家艾利克．奥德提供创作灵感，再共同完成壁画创作。壁画上的飞机比喻难民前往第三国家安居的期盼，花朵寄语他们对未来的祝福，也有用不同语言写下的难民心声和故事。

二人指出，众人透过艺术聚首一堂，敞开心扉，分享彼此的经验，是美好又难得的体验，期盼更多人从中了解难民的故事。

记者：仇凯瑭