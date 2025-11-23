Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

基孔肯雅热︱新增两宗输入 锦绣花园69岁翁曾赴云南 青衣邨49岁妇到过深圳中山

社会
更新时间：19:56 2025-11-23 HKT
发布时间：19:56 2025-11-23 HKT

衞生署衞生防护中心表示，截至今日（23日）下午5时，录得两宗新增感染基孔肯雅热输入个案。首宗个案涉及一名69岁男子，居于元朗锦绣花园。他于11月9至16日到访云南，于11月20日出现关节痛，11月22日出现发烧，同日到博爱医院急症室求医，获安排入院在无蚊环境下接受治疗，目前情况稳定。他的血液样本对基孔肯雅病毒呈阳性反应。他的家居接触者太太及3名同行到云南的人士，暂时没有出现病征，正接受医学监察。

69岁男游云南8天 回港后确诊

第二宗个案涉及一名49岁女子，居于青衣邨。初步调查显示，她于11月2至5日与到访广东省珠海市及中山市，11月21日出现发烧、关节痛和皮疹，昨日（11月22日）到玛嘉烈医院急症室求医，获安排留院在无蚊环境下接受治疗，目前情况稳定。她的血液样本对基孔肯雅病毒呈阳性反应。她的3名家居接触者分别是母亲、妹妹和妹夫，各人同行至广东省，暂时没有出现病征，正接受医学监察。

