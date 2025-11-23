「海洋光谱号」再度以香港为母港启航 旅发局料全年有近190邮轮船次 按年增逾两成半

国际邮轮品牌皇家加勒比国际游轮旗下的「海洋光谱号」今日（23日）抵港，并再次正式开展以香港为母港的航程。旅发局欢迎「海洋光谱号」载誉归来，并指多艘国际品牌邮轮已于今年访港，全年将有近190个邮轮船次，按年上升超过两成半。

今年首三季访港邮轮旅客达27万 增22%

旅发局主席林建岳表示，今年首三季（1至9月）访港邮轮旅客总流量约27万，较去年同期多22%。他很高兴「海洋光谱号」再次以香港作为母港，同时喜见今年有不少国际邮轮品牌以香港为母港或始发港，或安排旗下邮轮停靠香港，带动更多国际旅客访港；而今年全年预料录得近190个邮轮船次，按年增加26%，涵盖22个国际邮轮品牌，进一步彰显香港作为亚洲邮轮枢纽的重要地位。

「海洋光谱号」今日抵港。旅发局图片

11月迎9个国际邮轮品牌 共10邮轮访港

随著本港已踏入邮轮业旺季，本月已吸引了9个国际邮轮品牌、共10艘邮轮访港，单月合共提供19个邮轮船次，当中5艘邮轮是以香港作为母港或始发港，除了今日抵港的「海洋光谱号」外，亦包括名人邮轮的「名人极致号（Celebrity Solstice）」、歌诗达邮轮的「歌诗达莎伦娜号（Costa Serena）」、星旅远洋邮轮的「鼓浪屿号（Piano Land）」、丽星邮轮的「领航星号（Star Voyager）」。

其他在本月停泊香港的国际邮轮包括：名人邮轮「名人千禧号（Celebrity Millennium）」、荷美邮轮「威士特丹号（Westerdam）」、挪威邮轮「挪威奋进号（Norwegian Spirit）」、丽晶七海邮轮「七海探索者号（Seven Seas Explorer）」、世鹏邮轮「世鹏探索号（Seabourn Quest）」

本港11月迎9个国际邮轮品牌，共10邮轮访港。旅发局图片

旅发局将「邮轮旅游」纳旅游指南

邮轮旅游不仅是休闲旅客的热门选择，亦为大型企业会议及奖励旅游（会奖旅游）旅客提供崭新体验。旅发局上月于主题式会奖旅游指南《香港会奖全攻略》（Hong Kong Incentive Playbook），加入「邮轮旅游」主题，为会奖旅游提供多样化选择。

攻略介绍邮轮旅游如何为会奖之旅注入新元素，包括在邮轮上举办会议、策划团建活动、享用精致美馔、体验娱乐设施，并结合岸上短途游，打造一站式的「海陆」行程，进一步丰富会奖旅客的商旅体验，巩固香港作为亚洲邮轮会奖枢纽的地位。