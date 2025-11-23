香港街马2025︱跑手赛后大排长龙领行李鼓噪：变咗自提点大海捞针 主办方道歉

「香港街马2025」今日（23日）举行，早上全马及半马赛事已陆续完成，然而社交平台上有多名参加者反映，完成赛事后领取行李须大排长龙，场面混乱。主办单位「全城街马」指出，由于领取行李系统出现故障，导致行李领取区出现人龙，等候时间会较长。

香港街马2025︱主办方：领取行李系统出现故障 正紧急加派人手

有参加者反映「排咗成个钟都未攞到行李，好彩无落雨啫」，认为比赛过后仍要如此长时间等候，并不合理。亦有人形容现场「变咗自提点」，有人留言指：「有啲扫完机话无入到你个号码，要大海捞针，号码无分类排列就叫你自己揾。」

主办方指，正紧急加派工作人员及义工到场协助，并尽全力疏导人流及加快处理速度。

街马创办人梁百行致歉：原意用新科技缩短等候时间

全城街马联合创办人及行政总裁梁百行其后受访时就事件致歉，表示今年尝试用新科技加快认领行李，原意希望缩短等候时间，形容系统故障是意料之外。他解释，系统一度未能辨认二维码，故需花额外时间将行李重新排序，叹称「结果不似预期」。他指，在抽调、加派人手和警方协助下，全马和半马跑手在中午时分已全部完成领取行李。

梁百行指赛前已进行不止一次系统测试，也有带备后备扫瞄器，但情况与预期有落差。就有跑手自行进入行李区寻找行李，他承认原先部署的工作人员只负责人流管制，低估了一旦发生领取行李事故时的人群反应，日后会改善调配，也会加强针对类似事件的预案。

主办方呼吁，各位刚完成赛事的跑手，如情况许可，先进行缓和运动、补充水分，稍作休息后再前往领取行李。为加快进度，轮候时请预先准备好号码布。主办方指，对于为跑手带来极大不便深感抱歉，稍候会有进一步通知。