古埃及文明展逼爆｜故宫博物馆一度暂停发售现场门票 下午3时半起恢复售票

香港故宫文化博物馆指出，该馆的特别展览「古埃及文明大展──埃及博物馆珍藏」，由于访客人数众多，由今日（11月23日）上午11时起，暂停发售所有现场门票。至下午3时半，馆方恢复现场售票。

馆方早前指，将视乎现场情况，于黄昏时段恢复售票。如仍未购票的观众希望参观展览，可选择其他日期，并预先于网上购票，以便更妥善地安排行程。

此外博物馆展厅9，即「古埃及文明大展」相关展厅，今日开放时间将延长至晚上8时。馆方建议，访客尽量选择上午或黄昏时段入场，以避开下午高峰期。他们预计下午起展厅内人流较多，轮候时间或会延长，呼吁依照工作人员指示排队入场。

「古埃及文明大展」：「图坦卡门的世界」

市民赞大会参观安排妥当 免却过长等待时间

展览下午3时半恢复售票后，《星岛》记者到现场，发现馆内人潮涌涌，尤其纪念品店人山人海，更有大热商品被一扫而空，其中「黑猫毛绒摆件（大）」及「法老宠物帽子」更是暂时售罄。不过，馆方表示会不断补货，有意购买热门纪念品的市民无需担心买不到「心头好」。

参观完展览的陈先生表示，展馆内摩肩接踵，虽然对观赏性有影响，但内里3,000至5,000年的文物令他目不暇给，留下深刻印象，且大会安排缩短等待时间，整体体验流畅。

来自东莞的罗小姐预先在网上购票，早上11时半就能入场参观，认为大会安排妥当，避免等待时间过长。她表示展览最深刻是图坦卡门雕像，又称对于纪念商店有兴趣，可惜人数太多最终放弃。

有旅客walk-in购票 称排队时间不太长

现场购买（walk-in）的潘生潘太表示，对埃及文化有深厚兴趣，且曾参观过其他国家举办的埃及展，而他们看到宣传相片的蓝色图画和雕像后，都趋之若鹜，十分期待展览，他们亦在纪念店里购买盲盒。

来自俄罗斯的鲍小姐表示，虽然无预先买票，但等待时间不用太长，她亦欣赏展览背景资料介绍清晰，能帮助了解。她又希望日后类似展览亦能再作深入介绍，让展览更有观赏性。

记者、摄影：曾智华