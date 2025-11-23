流感｜许树昌：6个月至2岁幼童属高危群组 八成六未接种疫苗 难建免疫屏障

本港今年夏季流感季节至今累计录得21宗儿童流感严重个案，患者年龄介乎11个月至17岁，当中包括两宗死亡个案。中大呼吸学系讲座教授许树昌指，6个月至2岁的幼童是高危群组，但目前仅14%接种流感疫苗，接种率偏低，不足以建立免疫屏障。因应冬季流感高峰期即将来临，他呼吁家长应尽快带子女接种疫苗。

许树昌今早（23日）在电台节目表示，本港夏季流感高峰期由8月底开始，至10月中旬已「到顶」，预计本月尾或最迟于下月初会回落到底线，但随着近日天气转凉，回落速度或会较一般的6至8星期为慢。而冬季流感高峰期预计将于明年1月至3月来临，呼吁市民尤其高风险人士尽快接种疫苗。

注射疫苗可防重症和入院风险

针对外国研究指甲型流感病毒H3N2出现变异，出现抗原漂移，传播力增强。许树昌回应指，疫苗对预防感染的效力虽因病毒变异而下降，但仍可预防重症和入院的风险，并引述英国数据指出，疫苗对2岁至17岁群组的保护率达7成至7成半，成年人亦有3至4成。

他续指，今季儿童流感严重个案至少有18宗，年龄介乎11个月至17岁，另有2宗死亡个案，较前年为多，但与2018至2019年相比，数字相若。目前本港已使用133万剂流感疫苗，较去年增加3.9%，惟仍有约八成市民未接种。他强调，6个月至2岁幼童属高危群组，需特别小心 ，目前该群组仅14%已接种疫苗，远未达至建立免疫屏障的水平。他提醒家长应尽快带子女接种，因疫苗需约两星期才能产生抗体保护。

欧美出现XFG新冠变异病毒株

新冠病毒方面，许树昌表示，美国、加拿大、欧洲和英国正流行新型变异病毒株XFG，本港近期亦开始出现相关病例，占大约3.8%，虽然该病毒株传播性较高，但严重程度未见明显加剧。他估计要留意明年1至3月会否出现一波与XFG相关的感染，提醒高风险群组须接种疫苗。

流感快速测试敏感度仅四至七成

此外，市面出现越来越多「快速抗原测试」工具，许树昌指出，现时市面有「六合一」及「九合一」等不同品牌，但对流感病毒的敏感度不高，检测新冠病毒的表现较佳，敏感度可达98%；部分「六合一」流感快测的敏感度仅约40%至70%，若病毒量不足，可能出现「伪阴性」结果。他认为快速测试仍有一定作用，方便市民自行检测，建议如持续出现相关症状，可连续多日测试，或直接求医。

