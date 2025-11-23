香港街马2025｜清晨开跑 半马跑手冲线大赞沿途景色 政府：跑手可感受香港优秀基建

「香港街马2025」 今日（23日）举行，于清晨开跑，分为全马、半马和10公里赛事，有超过20000人报名参加。

赛事穿越东区海底隧道跑至九龙

全马及半马赛事的跑手今早由港岛东区走廊（近东岸公园）起步，穿越东区海底隧道跑至九龙，最后进入赛事的压轴路段—— 尚未通车的中九龙绕道（油麻地段），油麻地段全长4.7公里，而赛事终点，将设于该路段的油麻地交汇处。

至于参与十公里赛事的跑手，会由调景岭起步，跑上将军澳跨湾大桥，直入将军澳—蓝田隧道，再经观塘绕道跑到终点观塘海滨花园。

中九龙绕道隧道路段具挑战

半马首名冲线跑手是外籍人士，于早上约7时10分冲线，指自己是首次参加街马，沿途景色美丽，并对能首次在中九龙绕道作赛感到高兴。紧随其后的是第二名冲线跑手，其表示已第3年参与街马，满意整体表现。他指，中九龙绕道隧道路段难道高，具挑战性，落斜后最后2公里要再上斜，是多条隧道中最辛苦的一段。

政务司副司长卓永兴清晨主持全马赛事起步礼致辞时表示，自2014年首次举行，「香港街马」至今已迈入第十届。活动从最初只有10公里赛、5000名参赛者，发展至现在有不同距离和年龄组别的赛事，跑手人数亦倍增至约2万人。他认为这成就实在全赖社会企业「全城街马」的精心筹办、赞助机构的鼎力支持，以及全体工作人员的努力。此外，最重要的是历年健儿的热情支持，强大力量令「香港街马」成为全港每年跑步盛事之一。

他又称，今年的赛事适逢中九龙绕道（油麻地段）即将通车，可以率先在这条崭新的主干道上迈步奔驰，感受香港基建的优秀，也可享受这个新鲜和独一无二的赛事体验。

陈美宝联同近百名领袖跑手率先体验中九龙绕道

另一方面，「嘉里香港街马2025-中九龙绕道（油麻地段）领袖跑」也于上午顺利举行。运输及物流局局长陈美宝联同近百名领袖跑手，率先体验即将开通的中九龙绕道（油麻地段），感受香港大型基建的壮阔与创新，为香港建与运动精神的结合留下历史印记。

土木工程拓展署及消防处等多个政府部门代表、工程业界及专业团体等近百名领袖一同参与领袖跑，现场气氛热烈，一众人除做热身运动准备领袖跑外，并合力宣传12月7日的立法会选举。

体现香港工程团队先进

陈美宝出席开跑仪式致辞时表示，中九龙绕道（油麻地段）于2017年动工，将活力十足的东九龙、启德、观塘等地带贯穿连接至油麻地、西九文化区等。她又称隧道的设计富有特色，包含海底、地底隧道及天桥，「海陆空」三种元素，希望跑手在比赛过程中多留意，以了解香港基建的用心。

她续称，本次基建由于贯穿油麻地、佐敦、九龙湾、启德地段，因此沿途都要做不少协调工作，例如重新安置公共图书馆、玉器市场等，并一共进行多达2400次地底爆破，不过通过创新的工程方法，令到这些地段的居民生活毫无影响，足可体现香港工程团队的先进。最后她感谢大会提供机会，能够将全民运动与基建结合，并且希望明年6号干线（茶果隧道段）建成时，亦能和香港街马合作，以一个热烈的气氛为基建揭幕。

「领袖跑」以中九龙绕道（油麻地段隧道）东面出口为核心，路线起点设于隧道东面出口，跑手出发朝九龙湾方向前进，途经中九龙绕道(油麻地段隧道)行政大楼后折返，再向油麻地方向跑至近马头角一带的隧道路段，最后折返至隧道东面出口冲线，全程两公里。

56条巴士和15条专线小巴路线实施改道

为配合活动，比赛沿途路段将会在当日凌晨1时起分阶段实施临时封路安排，56条巴士和15条专线小巴路线实施改道、缩短路线或迁站安排，预计下午约1时前分阶段重开道路及恢复受影响的公共运输服务。

