东涌实时交通灯号系统助减等候时间5至10% 运输署拟明年扩至全港50路口

运输署今日（22日）表示，去年中推出的「东涌区域实时交通灯号调节系统」，获得由数字办的「2025香港资讯及通讯科技奖的智慧出行（智慧交通）」优异证书。该系统自启用以来，运作表现良好，车辆通过路口平均等候时间减少约5%至10%，该署正计划逐步将系统推展至全港约50个合适的独立灯控路口，预计2026年开始陆续安装和测试，然后投入运作。

系统可因应情况调节整个区域路口灯号 即时制定最适合灯号时间

运输署指，「东涌区域实时交通灯号调节系统」在设计上使用创新的「双层控制」概念，可灵活调节个别路口的灯号时间，同时因应整体交通情况以联动式调节整个区域的路口灯号，即时制定最适合的灯号时间。

「东涌区域实时交通灯号调节系统」获得「2025香港资讯及通讯科技奖的智慧出行（智慧交通）」优异证书。运输署fb

该系统透过在路口加设感应器，利用AI分析实时交通和行人数据，并动态运算合适的交通灯号时间，分配车辆及行人的绿灯时间，减少延误。署方又称，该系统自2024年中启用以来，运作畅顺，测试中的灯控路口平均等候时间减少约5%至10%，提高了路口的运作效率。

运输署表示，正计划将系统逐步推展至全港约50个合适的独立灯控路口，预计在2026年陆续进行安装和测试，并投入运作。