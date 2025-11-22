Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

东涌实时交通灯号系统助减等候时间5至10% 运输署拟明年扩至全港50路口

社会
更新时间：18:48 2025-11-22 HKT
发布时间：18:48 2025-11-22 HKT

运输署今日（22日）表示，去年中推出的「东涌区域实时交通灯号调节系统」，获得由数字办的「2025香港资讯及通讯科技奖的智慧出行（智慧交通）」优异证书。该系统自启用以来，运作表现良好，车辆通过路口平均等候时间减少约5%至10%，该署正计划逐步将系统推展至全港约50个合适的独立灯控路口，预计2026年开始陆续安装和测试，然后投入运作。

系统可因应情况调节整个区域路口灯号  即时制定最适合灯号时间

运输署指，「东涌区域实时交通灯号调节系统」在设计上使用创新的「双层控制」概念，可灵活调节个别路口的灯号时间，同时因应整体交通情况以联动式调节整个区域的路口灯号，即时制定最适合的灯号时间。

「东涌区域实时交通灯号调节系统」获得「2025香港资讯及通讯科技奖的智慧出行（智慧交通）」优异证书。运输署fb
「东涌区域实时交通灯号调节系统」获得「2025香港资讯及通讯科技奖的智慧出行（智慧交通）」优异证书。运输署fb

该系统透过在路口加设感应器，利用AI分析实时交通和行人数据，并动态运算合适的交通灯号时间，分配车辆及行人的绿灯时间，减少延误。署方又称，该系统自2024年中启用以来，运作畅顺，测试中的灯控路口平均等候时间减少约5%至10%，提高了路口的运作效率。

运输署表示，正计划将系统逐步推展至全港约50个合适的独立灯控路口，预计在2026年陆续进行安装和测试，并投入运作。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
36分钟前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
11小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
沈嘉伟家族联姻 豪门世纪婚礼巨星云集 梁朝伟、刘嘉玲、邱淑贞、关之琳同场超震撼
沈嘉伟家族联姻 豪门世纪婚礼巨星云集 梁朝伟、刘嘉玲、邱淑贞、关之琳同场超震撼
影视圈
12小时前