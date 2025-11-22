「赛马会21世纪综合青少年服务中心计划」举办嘉年华 展示线上线下18区全新青年服务热点

由香港赛马会慈善信托基金策划及捐助的赛马会21 世纪综合青少年服务中心计划（21C@JC），于今明两日（11 月 22 日及 23 日）在启德 AIRSIDE 举行嘉年华暨颁奖典礼。这项由 36 间参与 21C@JC 的综合儿童及青少年服务中心共同筹办的活动，汇聚青少年与社工的力量，展示经计划重新打造后的中心所提供青少年为本的全新服务模式。

冀让青少年到服务中心 找到发挥潜能及参与社区的亮点

是次嘉年华名为「GVYY 热点！」意指「Good Vibes 要有！」，冀让不同特性的青少年都能到全新面貌的中心找到发挥潜能及参与社区的亮点，包括关顾精神健康的 「平行心间站」、创科实验室、生涯发展站、动漫热点、生态旅游、社区万事屋、 爱情实验室、数码艺术等。嘉年华展示了 21C@JC 以青少年为本的全新服务模式，包括﹕「新空间」连结实体与虚拟中心、「新用户体验」强化青少年主导参与，以 及「新服务」实践，全天候打造成为青年人的社区新热点。

马会 : 主导开展21C@JC 冀发挥「青年成人共创」力量

社会福利署署长杜永恒及香港赛马会董事罗硕瀚为嘉年华开幕礼担任主礼嘉宾。马会董事罗硕瀚致辞时表示，马会一直重视青少年发展，主导开展21C@JC，透过伙拍15间社福机构及香港中文大学，发挥「青年成人共创」的力量，携手打造别具一格的综合青少年服务中心，成为 GVYY 热点。是次活由超过700位青少年及 36间综合青少年服务中心伙拍马会团队共同构思及推行，正好体现这份「青成社共创」精神。未来，马会将继续推动「家中青幼」的慈善策略，并进 一步促进跨领域协作，协助年轻一代及早装备自己，成为积极公民，回馈社会。

社会福利署署长杜永恒则强调：「21C@JC 计划旨在将综合青少年服务中心，打造成一个由青年主导、与未来接轨、虚实兼备的创新空间，透过「青年成人共创」的力量，真正实现以青年为本的服务体验。综合青少年服务中心最近完成了服务检讨， 我们期望中心在未来能够进一步加强与社区的互动和协作，为青少年带来更多创新思维和参与机会，从而促进他们的成长及未来发展。」

为期两日的嘉年华汇聚多项精彩节目，透过青少年主导的互动与展示，体现 21C@JC 的「青成共创」精神，让参加者体验以青少年为本的服务转型。活动重点包括吹水擂台、雪橇大挑战、圣诞表演派对、多元体验区、21C 体验探索馆─模拟 21C 中心的用户旅程，让公众探索自发参与的乐趣。活动适合不同性格的青少年及公众参与，展现多元互动体验。 根据香港中文大学的评估研究数据，反映 21C@JC「青成共创」的新服务模式有效连结青少年，有助提升他们的自我效能感，参与度愈高的青少年在各项指标上均录 得更高分数。此外，计划推行以来，青少年使用 21C@JC 服务者人数已增加至 22,900名，相比计划启动之初增长超过26倍，充分体现 21C@JC在推动青年发展方面的成效。

21C@JC 受惠青少年代表 Choco 亦分享其经历。她表示由内向的「过客」转变为积 极的共创者，并为中心设计吉祥物，提升中心形象。以上经历令 Choco 的「社区青 少年赋权」及「服务使用者赋权」的自评分数显著上升，显示她更有能力参与社区并影响服务方向，亦反映 21C@JC 以青少年成人共同决策为核心的模式，能激发年轻人的潜能与自主感。

21C@JC 至今已完成超过900项青成共创及青少年主导活动，并与年轻人一起为36间青少年服务中心带来全新面貌。此外，计划建立了全港首创的网上青少年服务中 心平台 — 「TO_MO by 21C@JC」应用程式，让青少年可自主选择服务，体验线上线下无缝连接。应用程式由推岀短短8个月至今，已录得超过19,000人登记使用。 反映计划紧贴青少年脉搏，见证新生代在共创过程中茁壮成长，展现能力与责任感， 并建立对社区的归属感。

计划于2025年10月底推出全新「马仔钱罂」项目，支持10-24 岁青少年申请推行社区参与的创意活动，青少年反应非常热烈，首月名额火速爆满，突显项目能满足青少年需要，马会将会每个月为马仔钱罂注入资源，让年轻人申请推动更多青少年自发设计及推行的关怀社区活动。

有关「赛马会21世纪综合青少年服务中心计划」(21C@JC)

赛马会21世纪综合青少年服务中心计划（21C@JC）于2022由香港赛马会慈善信托基金策划及捐助，透过重新打造本地综合青少年服务中心，建立与未来接轨、虚实兼备的全新空间，助青少年人推动社区公益发展。赛马会更建立首个线上中心，连结线下服务，提供以青少年为本的全新体验，鼓励青少年释放潜能，一同开拓光辉未来。计划网址： jc21c.net