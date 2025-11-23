房委会5屋邨引入「幸福先行•预试计划」 启业邨改善工程首阶段完成

为给公营房屋居民打造更舒适的屋邨环境、公共空间和设施，房屋局与房屋委员会去年9月推出以居民为本的「幸福设计」指引，涵盖8大设计概念，包括「活力健康」、「绿色生活」、「乐龄安居」、「增值上流」等，供新建公营房屋项目及现有屋邨翻新作参考。房委会率先在现有屋邨推出先导项目，融入和落实幸福概念，包括「幸福先行•预试计划」、「幸福家族‧缤FUN屋邨计划」、「绿绿家园」。其中最早启动「幸福先行•预试计划」的启业邨，其首阶段主题改善工程项目已于今年第三季完工，其余改善工程正积极推进，预计2027年完工。

「幸福先行•预试计划」选定五个试点屋邨

「幸福先行•预试计划」选定五个试点屋邨，包括启业邨、泽安邨、富山邨、水边围邨及美林邨，进行主题改善工程，应用「幸福设计」指引，涵盖「活力健康」、「绿色生活」、「乐龄安居」、「跨代共融」、「家社互联」、「城市连结」、「增值上流」和「地方形象」的设计概念，实施不同改善措施，预试幸福概念，并全面检视及活化屋邨公共空间、设施及环境。

收集近300居民及持份者意见 为幸福设计提供切实可行优化方向

改善工程已分阶段展开，其中最早启动计划的启业邨于1981年落成，现有约8700名居民。房屋署房屋事务经理（东九龙一）陈伟成表示，启业邨的公共设施使用多年，顾问团队于去年7月至12月期间，在邨内开展为期半年的地区咨询工作，通过两场社区参与工作坊、四次街站访谈及问卷调查，广泛收集了近300位居民及持份者的意见及建议，这些意见为后续幸福设计提供切实可行的优化方向。

篮球场看台髹上6种日出色彩「启业邨」中英文字样 成打卡地标

陈伟成指，启业邨已翻新项目包括近启贤楼的篮球场，该篮球场采用象征希望的六种日出主题色彩（红、橙、黄、绿、浅蓝与深蓝），重构地面设计，球场注入「成长」和「突破」的气息，建立充满希望和创新的正向地方形象。因应跨代共融的主题，球场融合了平衡车道和缓步径等不同功能，满足不同年龄居民的运动需求，更可鼓励居民培养健康生活习惯。另外，近启宁楼的篮球场看台已完成粉饰，把「启业邨」中英文字样融入六种日出主题色彩，成为拍照打卡新地标。

翻新后的启乐楼一楼社区生活走廊亦深受居民喜爱，走廊墙身绘上了互动图案，鼓励居民进行热身和健体游戏。走廊更增设了社交座椅及挂勾，配合绿化盆栽及风扇加强空气流通，陈说：「以前这条走廊无人问津，现时则经常见到不少街坊在这聊天休闲」。他表示，未来将继续推动幸福设计，将于2026/27年在启业邨启动的项目包括粉饰住宅楼宇外墙、翻新大堂空间、翻新有盖行人通道等。

房屋署屋宇保养测量师（策略项目一）谭国桁表示，「幸福家族‧缤FUN屋邨计划」每年选取约10个屋邨进行外墙粉饰及/或小型改善工程，优化公共屋邨内的游乐设施及公共空间，美化屋邨环境，其中5个屋邨的幸福改善工程已经全部完成，包括安定邨及渔湾邨。其余屋邨的工程进度良好，超过10个屋邨的首阶段幸福改善工程完成。「绿绿家园」则每年选取约20条屋邨进行园景改善工程，已于去年完成其中20个屋邨的园景改善工程，亦已展开另外20个屋邨的园景改善工作。

记者：蔡思宇

摄影 : 苏正谦