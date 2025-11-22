香港代表团退出「21世纪东亚青少年大交流计划」 教育局：确保师生的安全

中日关系近日升温，外交部日前提醒公民避免前往日本。教育局表示，香港代表团将退出今年的「21世纪东亚青少年大交流计划」。

「21世纪东亚青少年大交流计划」原订在下月7日至13日举行，经教育局甄选的16名学生及2名教师将赴日参加活动。教育局回复《星岛头条》指，鉴于中国公民在日本发生遇袭事件趋势渐增的最新情况，为确保师生的安全，经审慎考虑后，香港代表团将退出今年的21世纪东亚青少年大交流计划。

根据教育局的网页，「21世纪东亚青少年大交流计划」是日本政府于2007年1月第二届东亚首脑会议宣布设立，邀请东亚成员国的青少年往访日本，香港自2008年起获邀参与21世纪东亚青少年大交流计划。

计划旨在到高等院校、博物馆及特定机构作实地考察，参与学校课堂及活动等与日本青少年进行交流等，加深香港学生对日本的认识。计划所需的开支，包括机票、当地交通、膳食及住宿费用由日本政府负责。

