粤车南下｜陈美宝：首阶段实施一周反应理想 严重违规粤车将禁再申请

「粤车南下」首阶段实施，位于港珠澳大桥香港口岸供内地及澳门旅客使用的港珠澳大桥香港口岸转机停车场（易泊飞），于本月15日启用。运输局局长陈美宝表示，反应理想，并强调若粤车涉及严重违规或屡次违例，将被禁止再次申请。

陈美宝今（22日）在电视节目指出，「粤车南下」第一阶段实施一星期，反应理想，已有3000名用户开通登记。11月15日首日运作，共有70名旅客使用该停车场转机，而未来一个月已有超过360人预约使用「易泊飞」停车场。

申请数目持续稳定增长

陈美宝指，转机停车场最高可容纳1800辆车，使用情况符合预期，申请数目持续稳定增长。举例首日有旅客停车后转机前往马来西亚，行程约一星期；若前往欧美旅游，停车时间则更长。为配合不同旅客的流转需求，「易泊飞」停车场最长可停泊30日，期望能进一步吸引旅客。目前，机场管理局及航空公司正透过内地电子旅游平台加强推广。

12月23日起，「粤车南下」将扩展至市区范围，初期每日设100个名额，最多停留3天。陈美宝称，首轮抽签共收到超过1,700个申请，反应踊跃，超出预期。她期望「粤车南下」逐步吸引更多广东省居民参与，并强调现阶段属试验性质，名额有限是为了精准及到位推行措施，在可控范围内累积经验，为未来扩展奠定基础。她以「小步快走」形容推行策略，并表示将根据经验动态调整，逐步扩大适用城市及名额。

以「小步快走」做好准备与规划

对于农历新年期间会否增加「粤车南下」名额，陈美宝重申「小步快走」策略，旨在以易于管理的规模做好准备与规划，并强调需考虑香港各行各业的接待能力。

有意见建议放宽「粤车南下」配额，允许车辆进入大屿山。陈美宝回应指，大屿山是重要的旅游及生态保育区域，目前已有专营巴士等公共交通工具接载旅客前往各景点，相信现行安排已能满足需求。她表示，现阶段名额有限，未来将逐步提升配额，以回应广东省旅客的需求。



她补充，运输署正积极与不同行业协会及商会联系，未来数周将向广东省居民推介香港旅游资讯锦囊，包括推荐路线、泊车地点等，并推广如「泊车转乘」概念，方便旅客前往购物、休闲、展览及主题公园等地。

粤车必须符合香港验车标准

关于安全问题，陈美宝强调，「粤车南下」的粤车必须符合香港验车标准。当局已在广州、中山、珠海及江门设立13间符合香港标准的车辆检验中心，在验车同时向驾驶者宣传香港道路安全知识。广东省系统已记录司机资料，并与香港运输署系统对接，若涉及违法或罚款追讨，可透过系统追踪。若司机严重违规或屡次违例，将面临暂停或永久取消申请资格的处分。

此外，对于内地国标充电装置不足的关注，陈美宝表示，至12月23日国标充电装置将增加至40支。驾驶者亦可使用国标电线，于运输署旗下10多个停车场的900支中速充电装置补充电量。

