全运会规模宏大 杨德强：获国家体育总局认同 已交出合格考卷

第十五届全国运动会圆满闭幕，香港代表团以九金、二银、八铜的骄人成绩，创下历史佳绩。全国运动会统筹办公室主任杨德强今早(22日)在电台节目表示，全运会规模相当大，是中央给予的任务，同时「是一张考卷」，国家体育总局认同本港工作，相信在办赛事及运动员表现，本港交出合格的试卷，粤港澳三地合作取得不错的成绩，日后可以探讨更多的合作空间。

他表示，全运会的筹办工作虽然多，但不算辛苦，工作目标希望推动体育发展及大湾区合作，形容团队「愈做愈起劲」，对港队的表现感到非常开心，近年香港运动员在大赛表现愈来愈好，今次在主场出赛，亦做好备战工作，最终的结果令人鼓舞，也为运动员们感到骄傲。

现场热情打气声助创佳绩 运动员对安排感满意

本届全运会部分赛事移师香港举行，杨德强认为「主场之利」是运动员取得好成绩的关键因素之一。他指不少比赛现场气氛热烈，市民自发组织打气团，为港队呐喊助威，营造了极佳的比赛氛围。他赛后与运动员及教练交流，对方均表示对办赛安排感到满意，在发挥上获有利条件。

24小时极速变场 反映场地做到灵活运用

本港最初选择承办的8个竞赛项目，是考虑到港队在项目的竞争力，例如单车、七榄在过去也取得好成绩，当初选择手球时，因为它不算热门、大赛亦未有成绩，令不少人有所质疑，但运动员十分努力，亦相信他们有竞争力，最终男子手球队能够打入前四名，证明了当初的决定正确，亦能让巿民对个别运动项目有所认识。他特别提到，体艺馆在举办手球赛事后，仅花24小时便成功转换的剑击场地，非常高效，做到灵活运用。

全运会售出17万张门票 剑击、手球赛事「一票难求」

今届在港举行的八个全运会项目，合共30多万张门票，最终售出约17万张，整体入座率约45%。杨德强指出，周末及公众假期的赛事入座率高达九成，尤其剑击及手球等有港队亮眼表现的项目更是「一票难求」，而沙滩排球、三项铁人等的赛事入座率亦相当不俗。

巴赫对启德体育园印象良好 申办大型赛事要再作探讨

对于国际奥委会终身名誉主席巴赫早前访港时，认为大湾区具备申办奥运会的条件，杨德强称，巴赫对启德体育园印象良好，肯定香港具备举办大型赛事的条件，他认为巴赫作为国际奥委会前主席的身份，会鼓励不同地区申办国际奥委会的比赛，认为日后本港或大湾区可以举办的赛事，需要详细检视和探讨。

食物安全「零风险」 酒店特设加长睡床及专属饭堂

为确保赛事公平及运动员健康，今届全运会的食物安全及反兴奋剂工作达到了极高标准。杨德强透露，所有供给运动员的肉类、蛋类等高风险食材，均由指定的内地农场开始进行严格监控，再统一运送至广州的专属货仓，由香港派专人专车押运回港；接待的5所酒店，亦设专属用餐区及会议室，同时亦照顾不同运动员的需要，他举例指身高较高的运动员，酒店更特别安排了加长睡床，内地各省市的代表团对这次的接待安排均给予高度评价。

