维港渡海泳｜ 4000泳手参与 何诗蓓首参赛 勇夺女子组亚军： 比想像中辛苦

由中国香港游泳总会（泳总）主办的「维港泳2025」于今日（22日）举行。赛事由湾仔金紫荆广场公众码头出发，以尖沙咀星光大道为终点，全程约1公里，近4000名泳手参加。

今年维港泳继续设有「竞赛组」和「优游组」两个参赛组别。并且设有「同行者」安排，让泳手与亲友一同畅泳，更扩展至最多4人一队。早在清晨6时30分，不少参赛选手一早到达集合地点热身准备。

年仅12岁的戴同学第一次参加「优悠组」，他表示平日都有游泳，今次想试一下横渡维港。他又称自己以平常心去参加，不会觉得很紧张；来自内地，61岁的葛女士表示她平时都会参加内地的游泳公开水域赛，这次参加「维港泳」，觉得世界各地的选手聚集在此，气氛很好。除了个人参赛者外，亦有团体一同参与这次盛事，ESF explore的游泳教练陈小姐联同7位学生一同参与「维港泳」，她表示参加维港泳是学生一次挑战自我的机会。

本次「维港泳」男子组第一名及女子组第一名分别为冼展霆和聂芷彦，时间分别为17分48秒60和19分18秒83，两人均是香港公开水域港队代表，而刚在全运会夺得2金2铜的何诗蓓仅较第一名慢32秒，获女子组第二名。

何诗蓓称首次参赛比想像中辛苦

何诗蓓表示，今次是首次参加「维港泳」，认为「比想像中辛苦」。因为比起一般游泳池，在海中游泳有更多未知的因素，例如看不清方向和转弯位置。她笑言一直看着芷彦的粉红色泳帽才看清楚方向。她又称，虽然这次「维港泳」无助于12月尾在日本和澳洲比赛的准备，但心中仍认为是一次深刻且难忘的体验。

荣获男子组冠军的冼展霆则表示，今次的赛道十分好，浮标的数目比上次多，海面风平浪静，温度适中，整体体验很好。不过他亦谦称自己经验尚有不足，希望下年能够再更上一层楼；而女子组冠军聂芷彦亦表示「今日游得舒服」，但水流有点湍急，比赛时亦有害怕迷路的时候。被问到对何诗蓓获第二名的看法时，她表示比赛时只专注自己，但仍很开心能够和何诗蓓一同比赛。

而今次竞赛组亦有一位来自荷兰的奥运选手Arno Kamminga，他也是第一次游公共水域，很享受今次的比赛，希望下次能够再次参加。

年轻泳手指中段时风浪大 过程辛苦

对于第一次参赛的选手，这次「维港泳」对他们而言都是一场难忘的体验。年仅15岁的伍同学表示，今日在赛程中段时风浪很大，到中后段更是累得要「死冲烂冲」方才完成，比平时从浅水湾游去深水湾更难，但他仍然希望参加下次「维港泳」。年仅12岁的郭小朋友表示，这次比赛有很多选手一同参与，令他很有安全感，而且都很感谢父母在背后的支持，让他得以参与「维港泳」。13岁的洪小朋友表示，游维港的过程十分辛苦，但当见到终点的红色浮标时，就更努力游过去。

第10次参与维港泳 年逾68岁泳手坚持到底

今年第十次参与「维港泳」，腰部以下完全乏力，须以轮椅代步，年逾68岁的黄先生亦成功完成比赛。他十分感谢家人和邻居的支持，又坦言参赛需「过三关」，包括要在有限的名额被抽中、60岁或以上人事需医生纸证明，大会亦要求要在45分钟内完成1000米水试。他表示为应付比赛，每日练习游2000米，借以证明自己尚可参赛。

黄先生续称，今年的维港较大浪及「逆水」，是「十年来最困难的一次」，过程较以往惊险，「甚至一度被浪推至西环」。被问到如何坚持下去，他表示为让自己不要有任何后悔，只好咬紧牙关，谨记教练迎着海浪的教诲，最终得以完成赛事。

中国香港游泳总会会长王敏超表示，本次比赛约4000人参与，仅有一人受伤。大会期望明年参赛人数进可增加至10000人，届时将开设两条赛道，供参赛者比赛。

记者：曾智华

摄影：陈浩元、曾智华