的士车队1.3万底薪请司机 每日$1800生意额后抽成50% 周国强：睇唔到广告有诚意请人

【的士车队/招聘】运输署早前宣布准许5支的士车队营运，早在7月时已悉数正式投入服务，但有指车队招聘的士司机困难，以致未达政府的目标。近日一份的士车队的招聘广告在网上疯传，出价1.3万元底薪请司机，惹起网民热议，有网民批评出价过低，认为「自己租车赚得仲多」，也有网民认为工作适合求稳定的退休人士。

广告招司机底薪仅1.3万 每日目标营业额1800元

有关的广告在「的士司机资讯网 Taxi」Facebook群组张贴，帖文未有指明是哪一支的士车队招聘，但指明是招请长工，每周6天，休一日，由公司安排休息日，工时正常朝7晚5 （10小时）；或 晚7朝 5 （10小时），但可以按工作需要早开工。车队出价底薪13000元，另有每月最高达 $5000的表现奖金，以及在每日达营业额目标 $1,800后，可获每单提成50%， 工作满12个月后，每年享有薪年假七天。广告亦提到有服装规定，上班须穿恤衫西裤，同时亦要「准时，安全驾驶，洁净卫生，有礼待客，主动帮忙搬行李及开关门，礼貌道别」。

车队证广告属实 未达1800元生意额 油/电钱公司负责

《星岛头条》记者佯称的士司机向有关车队查询，获告知广告属实，招聘条件与广告相同，惟获补充指如每日生意额不足1800元，有关的油钱或「电钱」由公司负责，但生意额超过1800元后，司机要与公司对分生意额及油/电钱。

网民反应两极 有网民认为工作适合退休人士

网民对有关的招聘议论纷纷，有的认为车队诸多限制，「自己租车赚得仲多」、「起码20k-24k底(薪)」、「每日跑千八先得万三，跑到千八点解唔租车做」，不过亦有网民认为「退休人士就有机会申请」因为他们要求稳定以及希望有劳工保障，亦有网民称「唯一一份每个星期返足六日既司机工作，仍然合资格申请公屋既收入上限，机会难逢」。

周国强：完全看不出这份广告有诚意去请司机

智慧出行联合商会主席周国强接受《星岛头条》访问时表示，以他对行业的理解，「完全睇唔出广告有诚意去请司机」，相反是希望予人永远「请唔到司机嘅感觉」。他补充，一个勤奋的司机月入可达两、三万元，该招聘条件显然缺乏吸引力。

对于的士车队计划的进展未如理想，周国强指近期失业率较高，有更多的人转行驾驶的士，但入行的人数和空缺仍有落差，他分析问题症结在于司机对电动的士投入感不高，因为「的士司机是用时间换取金钱」，电车配套设施不足，若因充电而浪费大量时间，将直接减少收入，尤其黄金时段要充电，对司机造成困扰，导致司机对加入车队、特别是驾驶电车却步。

