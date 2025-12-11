Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中医医院开幕︱日间住院服务包啲咩？「无仔生」都有得睇？医院管理层解答8大Q&A

更新时间：09:45 2025-12-11 HKT
发布时间：09:45 2025-12-11 HKT

香港首间中医医院今日（11日）起分阶段投入服务，上月初已展开电话及网站预约。医衞局中医医院发展计划办事处总监张伟麟及中医医院行政总监卞兆祥早前表示，中医医院将成为中医药政策的旗舰项目，除提供临床服务外，更肩负科研、培训及推动中西医协作的角色，带动整个行业发展。

中医医院三种模式：全中医服务/中医主导/中西医协作

张伟麟表示，中医院是政府直属管理的医院，并非医管局辖下，亦非私立医院，而是以公私营合作模式，委托浸会大学营运，政府则担当监管角色。中医医院特点在于采用中西医协作模式，并设有日间住院服务，以处理需时较长或程序较复杂的中医个案，为病人提供多元治疗手段。

卞兆祥补充，中医医院将提供三种服务模式：全中医服务、中医为主导，以及中西医协作。若主诊中医认为有需要中西医合作，将邀请西医团队参与讨论最适合的治疗方案。他期望透过中西医协作累积临床个案，逐步建立可推广的标准模式。

中医医院12.11起投入服务 门诊$180起 部份长者免费 即睇服务范围/收费详情/预约方法

中医医院︱病人可指定高级医师 首年每次诊金$450   行政总监指属一般市民可负担水平

中医医院设6大分科 门诊$180起

中医医院首年将提供资助服务，包括全科门诊、分科门诊及日间住院服务，涵盖内科、外科、妇科、儿科、骨伤科及针灸科共6个分科。全科门诊即是一般性健康问题疾病，如果发觉问题复杂或者需要特别技能及设施处理，会寻求专门的分科门诊。

全科门诊的中医或西医诊症、中医治疗（包括针灸、体伤推拿、拔罐等）每次收费180元起；分科门诊首年优惠收费则为250元。卞兆祥说，日后中西医诊所也可转介病人到中医医院。

中医医院就诊流程及预约方法

中医医院就诊流程方面，卞兆祥介绍可分为以下几个部分：

  1. 预约
  2. 报到登记
  3. 诊症
  4. 治疗
  5. 领药

预约方式共有四种，包括自11月1日起可透过电话预约、10月15日起可经中医医院网站登记、12月1日起可下载病人应用程式预约，以及中医医院正式启用后亲身前往预约。

中医院是政府直属管理的医院，以公私营合作模式，委托浸会大学营运。资料图片
位于将军澳的本港首间中医医院，12月11日起分阶段投入服务。资料图片
左起：张伟麟、营运机构董事局主席王桂埙与卞兆祥日前出席香港中医医院服务安排记者会。资料图片
张伟麟强调，收费定价是一般市民可以负担水平。资料图片
中医医院与18区中医诊所有何分别？

张伟麟指出，中医医院的定位与现时18区中医诊所不同，医院属于第二及第三层服务，主要处理较复杂或久治不愈的个案，并会引入跨专业团队合作，包括中医师、物理治疗师、护士及职业治疗师等，为病人设计一站式治疗方案。

现时分布全港18区的中医诊所，将继续担当基层医疗角色，处理伤风、咳嗽等普通病症。不过，中医医院亦会与中医诊所形成网络，透过病人流、知识流及人才流互相支援。

院内除了中医师，亦可按病人需要，安排进行X光、抽血化验等西医检查，或提供物理治疗、职业治疗等服务，由多个专业团队共同为病人制订治疗方案。而医院已与内地10个省市的中医医院签订合作协议，将有国家级专家短期访港交流，提升临床与科研水平。

内/外/妇/儿/骨伤/针灸6专科 共23种专病治疗

医院将设有内科、外科、妇科、儿科、骨伤科及针灸科六大核心专科，并针对23种「专病」提供重点治疗，包括痛症、眼底黄斑病变、不孕不育、皮肤病等。而针对高龄化问题，医院亦将处理老人病问题，并以中医「治未病」理念，改善病人的整体症状。

卞兆祥以儿科及妇科为例：

  • 儿科： 针对小童「五迟」（立迟、行迟、语迟、发迟、齿迟）（即站立、行走、头发、牙齿和语言发展上都比同龄儿童慢）等发育迟缓问题，运用中药、针灸等方法治理。

  • 妇科： 针对男、女性的不孕不育问题，提供专门的中医治疗。

日间住院服务分上下午时段 $450起

卞兆祥指，日间住院服务是中医医院的一项重点突破，分为上、下午两个时段，每个时段4小时，主要针对病情复杂、需要多种密集式治疗的病人，例如全身性严重湿疹患者。

日间住院每次收费为450元，均以套餐模式运作，包括医师诊症、检查及药物费用，更包括验血及X光检查等项目。治疗过程将结合针灸、熏蒸、物理治疗等多种手段，为病人提供综合治疗。

24小时住院服务 针对自理能力低病人

第二年将开展24小时住院服务，主要提供予病情严重、自理能力低或需要紧密监察身体状况的病人「过夜」，例如中风后需要高度护理的复康病人。

院方举例，当这些人士看诊时，若要在家中或老人院与医院之间反复来往，当他们本身欠缺生活自理能力，而病情需要监察呼吸、收跳，团队需进一步检视诊疗，便需要使用24小时住院服务。

长者可否使用医疗券支付诊金？

医疗券方面，张伟麟表示，由于中医医院是面对全港市民，本身不在社区，医疗目前因只属基层医疗政策范围，故暂未适用于中医医院的范畴内。不过，他指长远就中医药政策，会考虑如何结合基层医疗发展。

将军澳百胜角交通方便吗？

卞兆祥笑言，一般人觉得该处「与世隔绝」，但指自己上班一年半，交通慢慢变得方便，称有巴士和小巴可达，同时医院设有公共停车场，院方亦正与运输署联络，希望加设专线穿梭巴士（shuttle bus）班次。

  • 香港中医医院地址：将军澳百胜角路一号

甲、  港铁

从邻近地铁站转乘交通工具前往香港中医医院：

港铁站

巴士路线

小巴路线

下车地点

牛头角站

98

百胜角 

观塘站 

调景岭站

793,796X,A28

邵氏影城

290X

百胜角

将军澳站

793,796X, A28

 -

邵氏影城 

290E (只于繁忙时间提供服务) 

消防及救护学院 

290X

116 

百胜角

坑口站

298F, 298 (只于繁忙时间提供服务), 298E (只于早上繁忙时间提供服务) 

消防及救护学院

113 

邵氏影城 

康城站

790, 797, A28

邵氏影城

290E (只于繁忙时间提供服务) 

消防及救护学院

290X

百胜角

宝琳站 

115 

邵氏影城 

乙、  巴士及小巴

香港中医医院附近设有巴士及小巴站，访客在这些车站下车后，步行片刻即可到达医院。

巴士路线

九巴

路线号码

  

下车地点

98

牛头角站 

牛头角站(循环线)

百胜角

290X

荃湾西站

康城站

298 (只于繁忙时间提供服务)   

坑口站 

百胜角(循环线)

百胜角  /  

消防及救护学院 

  

  

298E (只于繁忙时间提供服务) 

坑口(北)(将军澳医院)

将军澳工业邨(循环线)

298F

 坑口(北)(将军澳医院)

将军澳工业邨(循环线)

290E (只于繁忙时间提供服务)     

荃湾西站

将军澳工业邨  

城巴

路线号码

  

下车地点

790

尖沙咀(么地道)

清水湾半岛

邵氏影城   

793

苏屋

将军澳工业邨

796X

尖沙咀东

将军澳工业邨 

797

新蒲岗

日出康城

798P (只于繁忙时间提供服务)

大围站

将军澳工业邨 

798X (只于繁忙时间提供服务)

火炭 (骏洋邨) 

将军澳工业邨 

A28

机场 

日出康城

小巴路线

路线号码

  

下车地点

113 

峻滢

坑口站公共运输交汇处 (循环来往) 

百胜角  /邵氏影城

115 

宝林

骏昌街

116 

百胜角

将军澳站

百胜角
百胜角路公众停车场位于将军澳香港中医医院地下一层。
百胜角路公众停车场位于将军澳香港中医医院地下一层。

丙、  公众停车场

位于香港中医医院地下一层的百胜角路公众停车场已于12月9日投入服务，市民不论是否该院访客均可使用。

泊车位详情：

总数：146个

  • 私家车：116个
  • 电单车：10个
  • 轻型货车：10个
  • 小型巴士：10个

*所有泊位均设置收费电动车充电设施，小型巴士泊位除外。

停车场采用自动车辆出入管制系统、车牌识别系统自动起闸、停车位资讯系统等智能设备，让驾驶人士有更好的出行和泊车体验。该停車场亦支援多种支付工具缴费。驾驶者可透过运输署流动应用程式「香港出行易」，实时了解该停車场尚余泊位数目。

中医医院详细位置与交通：https://www.cmhhk.org.hk/tc/about_us/contact_us/location_and_transportation/

