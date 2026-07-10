一度被遗忘的长炮DC，再次受到相机厂重视，继Panasonic、Nikon重推一机走天涯的高倍变焦机款，Sony趁机带来新一代追星神器RX10 V，那怕在商场活动跟偶像有一段距离，只要把镜头Zoom至600mm，甚至出动1,200mm清晰变焦，都可拍出大头特写，又或以4K 60p捕捉台上表演。

Sony RX10 V长炮DC回归！25倍Zoom一镜走天涯 升级4K 60p无裁切拍片追星之选

Sony RX10 V：集广角、微距、超远摄于一身

自2017年Sony RX10 IV推出后，这台1吋感光长炮DC再无后继。等足9年，拍友终于可以升级了，厂商将于7月24日带来RX10 V，不但硬件规格大跃进，机身操控亦更接近同厂α系列无反。不论旅游爱好者、观鸟达人，还是追星一族，这台集广角、微距与超远摄于一身的天涯新机，或会掀起长炮DC逆袭风潮！

核心规格升级：BIONZ XR处理器加持

RX10 V沿用1吋Exmor RS叠层式感光元件，有效像素维持2,010万。核心升级在于影像处理器，由BIONZ X换上与 α系列同级的BIONZ XR。

得益于强大算力，全新色彩演算法令肤色、天空及绿叶等渐层表现更贴近真实；自动曝光（AE）演算法亦同步提升，即使主体处于逆光、强光或脸部处于强烈阴影下，皆能做到精准测光与侦测。

ZEISS 24-600mm恒定大光圈镜头

镜头方面，RX10 V继续配备ZEISS Vario-Sonnar T* 24-600mm F2.4-4.0恒定大光圈镜头，光学变焦达25倍，镜组内含8枚ED超低色散镜片（包括2枚非球面ED镜片）及精密AA进阶非球面镜片，兼顾轻量化与成像质素。

24mm广角：最近对焦距离3cm，最大放大倍率达0.42×。

600mm远摄：最近对焦距离仅72cm，最大放大倍率高达0.49×，赏花拍虫完全不需更换微距镜头。

清晰影像变焦：利用5.4K资料量超采样放大，录影时最大可达1.5倍，静态相片则达2倍（等效1,200mm）。

数码变焦：4倍，等效焦距最远为2,400mm。

针对超望远拍摄容易迷失主体，RX10 V新增变焦辅助（Zoom Assist）功能。Zoom最尽找不到目标时，只需按下自订键，画面就会暂时拉回以便重新寻找主体。同时，变焦拨杆速度也可自订标准或快速。

拍片全面升级：4K 60p无裁切、S-Cinetone电影色彩

RX10 V拍片规格是今代最大升级亮点：

电影色彩科学：首度导入S-Cinetone色彩模式，免后制即可呈现电影级肤色、自然中间调与柔和高光。

专业后期工作流：重新优化S-Log3智慧伽玛曲线，并支援LUT管理，可自订多达16组User LUT，并分配至PPLUT1-PPLUT4直接套用取景。

主流拍片规格：支援4K 120p慢动作，以及4K 60p（无裁切）录制，透过5.4K资料量超采样呈现细腻4K画面。

贴心功能：新增缩时影片录制与相片标记（Shot Mark）功能，方便事后快速选取与传输剪辑；机身前方亦增设录影指示灯，防止漏录失误。

防震方面，RX10 V由上代Intelligent Active升级为Active Mode（动态模式），兼顾电子与光学防震，即使边走边拍也能保持画面稳定。

AI识别对焦、30fps无黑屏连拍

RX10 V拥有约575个相位对焦点，并可每秒进行60次AF/AE计算，同时引入AI识别自动对焦（Real-time Recognition AF），除了人类眼部与姿势预测，主体识别范围大幅扩展，可精准识别人类、动物、鸟类、昆虫、汽车、火车及飞机。

连拍表现上，电子快门支援30fps无黑屏高速连拍，机械快门为10fps，配合大容量缓冲记忆，以JPEG（精细）格式进行电子快门连拍，可以一口气拍下约546张相片，抓拍运动、飞鸟或舞台瞬间绝不漏接。

α级专业机身操控 电池续航飙升50%

说到外观及操控，RX10 V改用α系列人体工学手柄，净机身重量不增反减，从上代1,050g减轻至1,026g。

操控性全面向专业无反看齐：

新增顶部双控制转盘（左/右）、独立AF-ON按钮及多功能小摇杆（选择器），大幅提升盲操对焦速度。

萤幕升级为3吋162万点的翻揭式触控LCD。

电子观景窗（EVF）从0.39吋增至0.5吋QVGA OLED，具备368万像素、0.78×放大率及120fps更新率。

介面与扩充现代化，采用USB-C（USB 3.2 Gen2）支援PD快充，WiFi升级至2.4GHz/5GHz双频，并提供数码MI多功能热靴，可外接数码收音设备。

最令粉丝感动的是，电池终于告别旧款细电池，换上α旗舰相机通用的大容量NP-FZ100电池，根据CIPA标准，单次充电续航从400张暴升至630张，升幅超过50%。

售价：$15,990

预售日期：7月10日至20日

推出日期：7月24日

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文、图：B1807