迪卡侬$199防晒外套用家赞「非常满意」！凉感透气/UPF50+阻挡紫外线 官方揭秘：关键不在布料

踏入盛夏，外出做好防晒成为不少市民的每日课题。近日，连锁运动用品专门店「迪卡侬（Decathlon）」的防晒外套获网民力推，不少人大赞剪裁宽松，即使在酷热天气下依然透气舒适，「穿起来还凉凉的」，而且防晒系数达到UPV50+，性价比极高。日前，品牌更于官方社交平台分享旗下防晒外套能够阻挡高达98%紫外线的「真相」，直言最关键的秘密不在于衣服布料，详情即睇下文。

迪卡侬$199防晒外套获用家大赞「非常满意」：几乎找不出其他缺点

踏入夏季，不少人进行户外活动时都会选用具有防晒功能的衣物。近日，有不少网民推介连迪卡侬（Decathlon）推出的一款防晒衣，形容「除了没有口袋找不出其他缺点」，更表示即使身处摄氏35度的高温下，「只有那件还有办法穿著，不会不舒服」；也有用家大赞这款外套是避暑兼防晒的神器：「短版的很棒，从去年夏天穿到现在非常满意，去菲律宾也是靠它」。

UPF 50+有效阻挡紫外线 轻量布料透气凉爽

翻查官方资料，网民推介的是女士防晒远足外套Helium 500 KNIT，设有四色选择，包括灰色、粉红色、蓝色及黄色，选用UPF 50+（即可阻挡97.5–98%或以上紫外线）布料，轻量透气，有效阻挡阳光中的UVA及UVB，而高领和连帽设计有效全面防止紫外线，宽松下摆方便通风，适合炎热天气下进行登山等户外活动时穿著。此外，外套更设有「马尾洞」，方便运动时需要扎起马尾的女士，非常贴心！

至于男士方面，台湾成衣厂老板YouTuber「胖哥」日前拍片分析各大品牌的防晒外套，其中推介迪卡侬的男士远足防晒外套Helium 900（$299）及H900 Fresh（$399）款式，除了防晒效果佳，选用的布料在透气度方面亦相当不错，性价比颇高。

官方公开研发秘密：关键不在布料

与此同时，迪卡侬官方日前在社交平台发文，解答看似透薄的防晒外套，「为甚么能挡掉超过98%的紫外线？」原来防晒的真正关键并非布料，而是「布料里的纱被剪开后、肉眼看不到的横切面」。官方透露，品牌旗下防晒外套的研发「秘密」，在于将纱线的横切面设计成原创的「交叉形状」，大幅增加接触面积达到反射紫外线的效果；与此同时，研发团队在纱线内部加入了「紫外线吸收剂」，做到「UPF50+、UVA、UVB一起挡。」

来源：迪卡侬Decathlon、做衣服 找胖哥@YouTube

文：LW