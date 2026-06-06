世界杯2026狂热下周杀到！想安坐家中欣赏好波，最先决条是要有大尺寸、高动态、色彩鲜艳且画面流畅的4K电视，方能睇得清球员每个动作及精彩入球，以至球迷反应，以下搜罗多款高性价比型号，从入门LED到Mini LED，以至高阶OLED，不但支援HDR、AI画质优化，部分提供低延迟打机模式，等大家尽快㨂啱心水，以一部「最佳状态」电视迎接连场精彩赛事。

世界杯4K电视换机升级推介！LG/TCL/小米10款高性价比QLED/Mini LED/OLED型号入围 43吋低至$1,999陪你睇波

10款高性价比LED/QLED/Mini LED/OLED型号

TCL V6C 4K HDR电视

内置AiPQ处理器及MEMC动态补偿技术，实时优化球赛画面的对比度及清晰度。采用金属无边框设计，大幅提升视觉沉浸感，并预载Google TV系统，方便下载官方串流应用程式观看赛事，是预算有限但追求大萤幕体验的抵玩选择。

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Toshiba C350NK LED电视

主打REGZA Engine处理技术，提供纯净4K UHD解像度及HDR10支援。极窄边框设计不仅节省空间，还能让焦点集中在激烈赛事上。同样内置Google TV，整体操作流畅，且提供多种尺寸选择。

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LG NanoCell AI NANO80 4K电视

以极窄边框设计并运行webOS操作系统，所用NanoCell纳米技术过滤不纯净色彩，确保球场上的草地绿色更加鲜艳真实。多得用上α5 AI处理器Gen8及AI音效 Pro，不但能改善观赛的声画体验，更可营造出虚拟9.1.2环回立体声。

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Xiaomi电视A Pro 43 2026

这款小米电视以极高性价比带来4K QLED画质，支援DCI-P3广色域及MEMC动态补偿技术，大幅减少足球高速飞行时残影，令赛事画面更流畅。开启Game Boost模式后更支援120Hz更新率，配合Dolby Audio及DTS:X双喇叭系统，安坐家中也能感受球场的震撼气氛。

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Toshiba M550NK LED电视

结合量子点（Quantum Dot）技术与全阵列直下式背光，带来精准控光及广色域表现。支援Dolby Vision及Dolby Atmos，并具备HDR10+，能呈现出极高对比度的立体画面。如想在客厅感受色彩震撼及顶级声效，这款QLED电视绝对物超所值。

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LG QNED AI QNED82 4K电视

结合Quantum Dot与NanoCell双重技术，色彩丰富度与准确度大幅提升。配备强劲的α7 AI处理器Gen8，具备4K升频技术及AI动态色彩优化，即使观看一般画质的赛事直播，也能提升至接近4K的细致度，是中高阶面板的性价比首选。

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TCL C6K Premium QD-MiniLED TV

运用新一代QD-Mini LED技术，提供超高亮度和极致对比度，并具备AiPQ Processor 3.0实时运算画面细节。支援高达144Hz VRR更新率，无论是看足球还是打游戏都无残影。由于内置ONKYO 2.1声道Hi-Fi音响，无需外接Soundbar也能享受震撼重低音。

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面板类型：QD-Mini LED

画面尺寸：50吋/55吋/65吋

售价：$4,980起

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Xiaomi智慧显示器S Mini LED 2026

备有85吋及98吋选择，满足球迷希望以超大画面观赏赛事的愿望，虽然本身不设数码电视接收器，但可经《Now TV》及《Viu TV》App串流4K直播，且透过分别多达640及880背光分区，以及1,200nits峰值亮度，球场每个细节都分毫毕现，同时以2个支援Dolby Atmos的15W喇叭，营造现场气氛。

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面板类型：QD-Mini LED

画面尺寸：85吋/98吋

售价：$9,199起

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Samsung OLED S90F 4K AI智能电视

内置顶级NQ4 AI Gen3处理器及OLED HDR+技术，每个像素独立发光，带来深邃无比的纯黑与极致对比。具备AI动态增强技术（AI Motion Enhancer Pro），能让高速移动的足球轨迹保持锐利清晰，配合144Hz更新率及PANTONE色彩认证，令每场球赛变得赏心悦目。

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LG OLED evo AI C5 4K智能电视

作为一部非常抵玩OLED电视，不但采用新一代α9 AI处理器Gen8及升级版OLED evo面板，具备Brightness Booster亮度提升技术，即使白天光线充足，在客厅观看赛事也能保持画面清晰，另支援144Hz VRR及极低延迟，无论看世界杯还是赛后玩足球游戏都游刃有余。

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面板类型：OLED evo

画面尺寸：42吋/48吋/55吋/65吋/77吋/83吋

售价：$7,980起

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csl × Now TV福袋最强睇波补给

csl × Now TV世界足球盛事限定福袋以优惠价，带来足球盛事通行证连同大堆睇波补给装备，总值$3,000。

福袋内容包括手机充电池、真无线耳机及手机贴。

升级了新电视，点会甘心只追看免费直播的25场赛事，想睇晒全部104场赛事，当然要买通行证，如直接用$980入手觉得好肉赤，可考虑csl × Now TV推出的世界足球盛事限定福袋，虽然价钱要$1,180，但实际内容总值$3,000，除了Now TV 2026足球盛事通行证，还有其他睇波装备，包括手机充电池、真无线耳机，以至杯面啤酒零食、能量饮品，以及多款优惠券，可谓包罗万有，由于名额有限，售完即止。

福袋内容一览

Now TV 2026 足球盛事通行证（价值$980）

inno3C 6合1磁吸快充移动电源

CMF by Nothing – CMF Buds真无线耳机（橘色）

inno3C防窥全覆盖钢化玻璃贴换领信

能量补给与零食：Monster Energy能量饮品、日清合味道捞面及薯片、四洲脆脆虾饼，以及MyiCellar酒类饮品换领券。

其他生活及运动优惠：巴黎圣日耳门学院香港（PSG Academy）$200优惠券、The Body Shop沐浴露及优惠券、Now Cinema 1个月通行证、海天堂优惠券，以及csl多功能运动索绳袋。

售价：$1,180

发售地点：csl铜锣湾专门店（怡和街）及旺角专门店（西洋菜南街）

文：B1807

图：TCL、LG、Samsung、小米、Toshiba、csl