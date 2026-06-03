National Geographic年度开仓低至45折！衣饰/外套/行李箱/拖鞋劲减 买4件再75折兼送旅行杯
发布时间：12:10 2026-06-03 HKT
铜锣湾时代广场展销集（Times Square Bazaar）向来是寻宝圣地，每逢举办特卖活动皆吸引大批市民涌至，口碑极佳。今次一连六天的特卖会更带来震撼优惠，其中人气户外品牌 National Geographic 精选货品低至45折，现场更有众多运动潮牌低至1折发售，绝对是入手夏日装备与冬日保暖衣物的黄金机会！
National Geographic人气服饰优惠 2件起即享折上折
在本次特卖会中，各大品牌的精选单品令人目不暇给。National Geographic 开仓专区更推出多款时尚服饰，兼具机能性与美感。例如夏日必备的经典灰色短袖 T 恤与亮黄色艺术印花 T 恤，剪裁舒适且吸汗透气。针对多变天气，还有防风拼色短袖卫衣及型格十足的军绿色飞行夹克。
现场更备有极受欢迎的鲜黄色硬壳行李箱，凹凸条纹设计醒目又防刮；搭配一双厚底运动拖鞋，更能轻松打造潮流感十足的户外造型。此外，同场亦提供冬日御寒的米色毛领羽绒外套与驼色连帽大衣，让消费者提早为下一季做好准备。
除了 National Geographic，现场还设有 NNormal 专业越野鞋、moodytiger 优质童装、Champion、Dickies、Crocs 等多达数十个潮流品牌，全方位照顾全家大小的穿搭需求。
National Geographic 开仓优惠
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活动名称：时代广场展销集《户外及运动服饰特卖》
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特卖日期：2026年6月3日至6月8日（一连6天）
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开放时间：每日上午 11:00 至晚上 9:00
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活动地点：香港铜锣湾时代广场一座16楼（可经由2楼或9楼一座电梯大堂前往）
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全场总体优惠：精选品牌货品低至1折起
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National Geographic 专属折上折福利：
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精选货品低至45折（55% OFF）
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购买 2 件精选货品：享额外 85 折（15% OFF）
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购买 3 件精选货品：享额外 80 折（20% OFF）
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购买 4 件精选货品：享额外 75 折（25% OFF）
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满额免费赠品：
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净消费满 $880：免费获赠精美品牌袜子一双（颜色随机）
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净消费满 $1,480：免费获赠不锈钢保温随行杯一个（颜色随机）
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条款与细则：赠品数量有限，先到先得，送完即止。主办方保留活动的最终决定权。
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