National Geographic年度开仓低至45折！衣饰/外套/行李箱/拖鞋劲减 买4件再75折兼送旅行杯

铜锣湾时代广场展销集（Times Square Bazaar）向来是寻宝圣地，每逢举办特卖活动皆吸引大批市民涌至，口碑极佳。今次一连六天的特卖会更带来震撼优惠，其中人气户外品牌 National Geographic 精选货品低至45折，现场更有众多运动潮牌低至1折发售，绝对是入手夏日装备与冬日保暖衣物的黄金机会！

National Geographic人气服饰优惠 2件起即享折上折

在本次特卖会中，各大品牌的精选单品令人目不暇给。National Geographic 开仓专区更推出多款时尚服饰，兼具机能性与美感。例如夏日必备的经典灰色短袖 T 恤与亮黄色艺术印花 T 恤，剪裁舒适且吸汗透气。针对多变天气，还有防风拼色短袖卫衣及型格十足的军绿色飞行夹克。

现场更备有极受欢迎的鲜黄色硬壳行李箱，凹凸条纹设计醒目又防刮；搭配一双厚底运动拖鞋，更能轻松打造潮流感十足的户外造型。此外，同场亦提供冬日御寒的米色毛领羽绒外套与驼色连帽大衣，让消费者提早为下一季做好准备。

除了 National Geographic，现场更有众多运动潮牌低至1折发售。

除了 National Geographic，现场还设有 NNormal 专业越野鞋、moodytiger 优质童装、Champion、Dickies、Crocs 等多达数十个潮流品牌，全方位照顾全家大小的穿搭需求。

National Geographic 开仓优惠