迪卡侬新出$249防水鞋爆红！港人大雨实测列3优点「近排最满意产品」 网民：夏天要有！

连日暴雨外出随时令双脚鞋袜湿透，不但有机会散发阵阵酸臭味，更会沦为真菌繁殖的最佳温床。近日，有网民分享在连锁运动用品店迪卡侬（Decathlon）近日新出一款$249防水鞋，实测在暴雨下外出半小时「对脚都系保持干爽」，大赞其防水及防滑表现出色，更形容是近期「最满意嘅产品」。帖文随即引起网民热议，不少人认同价钱实惠，但亦有人提醒穿著这类防水鞋需要注意的地方，即看下文了解。

迪卡侬新出$249防水鞋爆红！港人大雨实测半小时保持干爽兼防滑

连日大雨，一对实用且性价比高的防水鞋成为不少港人夏季的必备单品。最近，有网民在社交平台分享早前在迪卡侬购买一款全新推出的防水鞋，更表示趁著下大雨，特意穿上新鞋外出实测。据楼主描述，他在雨中「行咗半个钟」，期间更「踩过好多水氹」，但双脚依然能「保持干爽」，防水效果令人满意。

除了防水性能，事主认为其防滑效果不俗，称在湿透的商场地板上也「唔会跣」。此外，他提到防水鞋外型讨好，直言「鞋款冇一般行山鞋咁核突」，加上价钱合理，「价钱都系二百出头」，形容是「呢排买过最满意嘅产品」。

据官网介绍，这款防水鞋为QUECHUA男士防水郊野远足鞋NH100，具有舒适性及抓地力，可助用家保持双脚保持干爽，同时列明适合在大自然中散步时穿著，并能在雨中提供长达2个小时的保护。

网民心动「可以买嚟返工著！」 用家提醒1点要注意

帖文一出，随即吸引不少网民关注，留言大赞「二百几防水抵玩」、「夏天一定要有一对」；有网民认为外型讨好，甚至考虑购入作日常上班之用，「好似可以买嚟返工著」。

不过，有曾购买该品牌防水鞋的网民提醒，此类防水鞋的防水效能的确不错，惟相对透气度较差，穿上后「焗脚到晕」，更表示「著完几个钟一剥出嚟全屋臭晒」，建议购入以透气材料设计的款式，「始终都系防水透气𠮶啲好」，惟与此同时「价钱就贵几倍」。另外，有网民提醒有意入手的市民，这类鞋款「长著舒适度稍微弱啲，无波鞋咁软」，购买前需衡量个人对舒适度的要求。

来源：Threads、迪卡侬​​​​​​​Decathlon