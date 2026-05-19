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小米年中购物节！过百款人气电子产品激减 电视/抽湿机/循环扇/耳机低至6折起

时尚购物
更新时间：19:25 2026-05-19 HKT
发布时间：19:25 2026-05-19 HKT

「小米618年中购物优惠」2016强势回归，为大众带来过百款热卖智能产品的震撼折扣，部分皇牌精选产品更激减高达港币3,000元，绝对是升级随身装备与智能家居的最佳时机！

小米旗舰智能手机与流动配置限时激减

「小米618年中购物优惠」2016强势回归
「小米618年中购物优惠」2016强势回归

在本次618购物狂欢节中，多款备受市场瞩目的高阶旗舰手机、摄影神机以及人气高性价比手机系列均推行破抵价优惠。除了提供诱人的直接价格扣减外，购买部分指定型号更会附送丰富的实用赠品，让用户能以最划算的预算，体验极致流畅的拍摄效能与顶级娱乐享受。此外，各款智能手表、运动手环及无线蓝牙耳机亦同步推出惊喜折扣，无论是热爱户外运动的用家，还是追求高质音效的音乐迷，都能以超值价钱找到心头好。Redmi Buds 6 Lite 更以低至$69的优惠价发售，抵扣率几近6折，是必抢优惠之一。

智能家电大放送 轻松打造科技化家居

现代人越来越注重居家生活质素，智能家居设备自然成为今次优惠季的抢购焦点。是次618年中购物节的折扣范围涵盖了丰富的影音及家庭电器，例如拥有极致画质与超高刷新率的大尺寸智能电视系列、能大幅减轻繁琐家务负担的扫地机器人，以及全天候守护全家呼吸健康的空气净化器等，全部均以惊喜特价发售。当中部分大型智能家电的折扣额度更冠绝全场，减幅高达数千元。消费者大可趁此年度大减价期间，以极低成本为家中添置各类智能好物，全方位享受科技带来的便捷舒适生活。加上活动期间特设的折上折神券，绝对能让精打细算的买家悭得更多。

小米618优惠详情

  • 优惠推广期限： 2026年5月20日至6月21日

  • 精选优惠详情：

    • 电视类
      Xiaomi 智能显示屏 Max 100" 2025 $15999 
      Xiaomi 智能显示屏 S Mini LED 75" $4699
      Xiaomi 智能显示屏 S Mini LED 55" $2999

    • 智能家电类
      小米智能空气净化器 Lite $2099
      小米智能除湿机 $1699 
      米家直流变频落地扇 Pro $599
      米家空气净化器 6 $1099
      Xiaomi 无线吸尘器 G20 $949

    • 数码/穿戴与配件
      Redmi Buds 6 Lite (黑/白色) | $69
      REDMI Buds 8 Active (蓝/黑/白色) | $99
      Redmi Watch 5 Active (银/午夜黑色) | $209 
      小米自带线充电宝 20000 67W | $159

  • 条款及细则： 所有优惠产品、闪购商品及相关赠品数量有限，先到先得，售完即止。现金折扣券之使用受特定消费金额等条款限制，各项推广优惠的最终决定权及具体细则，请一律参阅官方网站之最新公布。

 

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