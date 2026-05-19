小米年中购物节！过百款人气电子产品激减 电视/抽湿机/循环扇/耳机低至6折起

「小米618年中购物优惠」2016强势回归，为大众带来过百款热卖智能产品的震撼折扣，部分皇牌精选产品更激减高达港币3,000元，绝对是升级随身装备与智能家居的最佳时机！

小米旗舰智能手机与流动配置限时激减

「小米618年中购物优惠」2016强势回归

在本次618购物狂欢节中，多款备受市场瞩目的高阶旗舰手机、摄影神机以及人气高性价比手机系列均推行破抵价优惠。除了提供诱人的直接价格扣减外，购买部分指定型号更会附送丰富的实用赠品，让用户能以最划算的预算，体验极致流畅的拍摄效能与顶级娱乐享受。此外，各款智能手表、运动手环及无线蓝牙耳机亦同步推出惊喜折扣，无论是热爱户外运动的用家，还是追求高质音效的音乐迷，都能以超值价钱找到心头好。Redmi Buds 6 Lite 更以低至$69的优惠价发售，抵扣率几近6折，是必抢优惠之一。

智能家电大放送 轻松打造科技化家居

现代人越来越注重居家生活质素，智能家居设备自然成为今次优惠季的抢购焦点。是次618年中购物节的折扣范围涵盖了丰富的影音及家庭电器，例如拥有极致画质与超高刷新率的大尺寸智能电视系列、能大幅减轻繁琐家务负担的扫地机器人，以及全天候守护全家呼吸健康的空气净化器等，全部均以惊喜特价发售。当中部分大型智能家电的折扣额度更冠绝全场，减幅高达数千元。消费者大可趁此年度大减价期间，以极低成本为家中添置各类智能好物，全方位享受科技带来的便捷舒适生活。加上活动期间特设的折上折神券，绝对能让精打细算的买家悭得更多。

小米618优惠详情