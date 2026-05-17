旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘

近年本港零售业步入寒冬，不少满载港人集体回忆的老店都相继告别。近日，有网民发现于潮流集中地旺角中心「旺中」内，屹立近20年的一间时装及潮流配饰老店即将光荣结业，并正以「$10一件」的执笠价大清货，事件引发网民热议，纷纷表示不舍。

旺中三楼服饰/潮流配饰店结业 开业20年清货每件$10

日前有网民在社交平台Threads上分享，旺角中心一间经营多年的老店即将结业。帖文写道：「旺中三楼20年老店光荣结业，全场$10一件，最后三日，经过嘅话记得支持吓」。

网民吁最后三日︰经过嘅话记得支持吓

根据事主上载的图片所见，这间即将结业的老店主要售卖一些内衣裤及潮流配饰等，如七彩颜色的丝袜、裤袜、Leggings、背心、运动短裤，以及围巾、领呔、皮带、手套及发饰都有。而店家并非位于独立舖位内，而是位于商场中央的小摊档。

旺角中心曾是本地年青人的潮流指标及购物蒲点，但随住著时代变迁及市道低迷，商场内不少店舖面临经营压力，而这间老店的结业消息，随即在网上引起广泛讨论，勾起众多网民的青春回忆。

熟客不舍：睇住旺中变成咁好唏嘘

许多人留言表示，该店是他们成长的一部分，见证了旺中的兴衰。有人唏嘘地表示：「睇住旺中变成咁，好唏嘘。20年前嘅旺中迫人到呼吸都成问题」，感叹今非昔比。

另外有不少顾客对这店的结业感到非常不舍，形容「真系由细睇到大」，甚至是「跳舞出show一定喺你哋度买到啱」等。字里行间充满对店家的感激与怀念，更有留言称「真系好唔舍得，初中同表姐行到依家」，道出「时代变迁」的无奈与慨叹。

资料来源︰Threads