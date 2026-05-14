Dyson首款手提风扇HushJet Mini Cool抵港！65,000rpm摩打强劲送风 3种使用模式5级风力调校

继旅行风筒后，Dyson再有便携新作抵港，这次是可以带出街的手提风扇HushJet Mini Cool，通过精心研发的高速摩打及气流技术，正好在气温越升越高的日子，为用户送上强风降温。究竟这把售价接近九百元的「小凉伴」，有甚么独门绝技可以在高手林立的手提风扇界突围，立即睇睇！

Dyson首款手提风扇HushJet Mini Cool抵港！65,000rpm摩打强劲送风 3种使用模式+6级风力调校

38mm直径最佳握持感

经过长年研发及产品迭代，Dyson成功掌握机身握感的最好形态，就是纤幼水管或笔杆形，以至近年大至洗地机，小至风筒，机身直径也用上38mm，连首次推出的手提风扇HushJet Mini Cool亦展现同一设计哲学，另一造就长时间舒适握时的关键，是重量只有212g，相当于拿着一部手机。配色方面，除了率先于今日发售的柔雾粉，稍后会带来深墨蓝及官方体验店限定的红玉髓共3色选择。

柔雾粉

深墨蓝

红玉髓（限定款式）

高速摩打+HushJet气流技术

Dyson工程师深耕空气动力学多年，自家研发的数码摩打及HushJet气流技术，当然在HushJet Mini Cool派上用场。

高效摩打：转速高达65,000rpm数码摩打。

星型风嘴：独特星型风嘴输出集中且稳定气流，同时大幅减少气流紊乱。

强劲风速：喷射出的气流速度最高达每秒25米。

5级风速：设有5级风速及Boost模式（开启5级后再长按+掣），可根据需求从柔和送风调节至强劲降温。

静音优化：有效减少紊流带来的高频噪音及摩打尖叫声，即使在Boost模式，声音亦不致令人烦躁。

试用体验

实试HushJet Mini Cool绝非大范围送风那种风扇，送风角度集中而稳定，在近日温度升至30℃的户外，开到5级风力后，明显吹送出持续凉快感。尽管坊间有风力更夸张的款式，但长时间使用下，舒适度肯定不及HushJet Mini Cool，而且风声又嘈又吵，反而HushJet Mini Cool在最高风力下，噪音录得81.8dB，声音不算烦人，可见厂方在静音方面下过工夫。

3种使用模式：手持/挂颈/坐枱

这把风扇不仅限于手提使用，随机附送底座及挂绳，可以坐枱及挂颈使用：

挂颈模式：把风扇套入挂颈绳，方便户外出行或购物时解放双手。

坐枱模式：配合底座可稳固直立，当作坐枱风扇使用。

续航最长6小时

续航方面，HushJet Mini Cool 内置5,000mAh电池，官方表示1级风力可使用6小时，实试开动最大风力下亦可持续降温接近1个半小时。

1级风速：约6小时

3级风速：约3小时

最大风速：约1.5小时

售价：$890

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文、图：B1807