Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Dyson首款手提风扇HushJet Mini Cool抵港！65,000rpm摩打强劲送风 3种使用模式5级风力调校

时尚购物
更新时间：10:02 2026-05-14 HKT
发布时间：10:02 2026-05-14 HKT

继旅行风筒后，Dyson再有便携新作抵港，这次是可以带出街的手提风扇HushJet Mini Cool，通过精心研发的高速摩打及气流技术，正好在气温越升越高的日子，为用户送上强风降温。究竟这把售价接近九百元的「小凉伴」，有甚么独门绝技可以在高手林立的手提风扇界突围，立即睇睇！

Dyson首款手提风扇HushJet Mini Cool抵港！65,000rpm摩打强劲送风 3种使用模式+6级风力调校

38mm直径最佳握持感

经过长年研发及产品迭代，Dyson成功掌握机身握感的最好形态，就是纤幼水管或笔杆形，以至近年大至洗地机，小至风筒，机身直径也用上38mm，连首次推出的手提风扇HushJet Mini Cool亦展现同一设计哲学，另一造就长时间舒适握时的关键，是重量只有212g，相当于拿着一部手机。配色方面，除了率先于今日发售的柔雾粉，稍后会带来深墨蓝及官方体验店限定的红玉髓共3色选择。

  • 柔雾粉
  • 深墨蓝
  • 红玉髓（限定款式）

高速摩打+HushJet气流技术

Dyson工程师深耕空气动力学多年，自家研发的数码摩打及HushJet气流技术，当然在HushJet Mini Cool派上用场。

  • 高效摩打：转速高达65,000rpm数码摩打。
  • 星型风嘴：独特星型风嘴输出集中且稳定气流，同时大幅减少气流紊乱。
  • 强劲风速：喷射出的气流速度最高达每秒25米。
  • 5级风速：设有5级风速及Boost模式（开启5级后再长按+掣），可根据需求从柔和送风调节至强劲降温。
  • 静音优化：有效减少紊流带来的高频噪音及摩打尖叫声，即使在Boost模式，声音亦不致令人烦躁。

试用体验

实试HushJet Mini Cool绝非大范围送风那种风扇，送风角度集中而稳定，在近日温度升至30℃的户外，开到5级风力后，明显吹送出持续凉快感。尽管坊间有风力更夸张的款式，但长时间使用下，舒适度肯定不及HushJet Mini Cool，而且风声又嘈又吵，反而HushJet Mini Cool在最高风力下，噪音录得81.8dB，声音不算烦人，可见厂方在静音方面下过工夫。

3种使用模式：手持/挂颈/坐枱

这把风扇不仅限于手提使用，随机附送底座及挂绳，可以坐枱及挂颈使用：

  • 挂颈模式：把风扇套入挂颈绳，方便户外出行或购物时解放双手。
  • 坐枱模式：配合底座可稳固直立，当作坐枱风扇使用。

续航最长6小时

续航方面，HushJet Mini Cool 内置5,000mAh电池，官方表示1级风力可使用6小时，实试开动最大风力下亦可持续降温接近1个半小时。

  • 1级风速：约6小时
  • 3级风速：约3小时
  • 最大风速：约1.5小时

 

售价：$890

查询：按此

 

文、图：B1807

 

延伸阅读：Dyson PencilWash直杆洗地机纤幼38mm手柄拖地灵活转向

最Hit
的士落斜直铲行人路撞途人 目击者：呢架车真系离晒谱！｜车Cam直击。Facebook群组 车cam L（香港群组）影片截图
00:23
牛头角车祸｜的士落斜失控直铲行人路酿1死4伤 目击者：呢架车真系离晒谱！｜车Cam直击
突发
9小时前
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
影视圈
12小时前
习近平今日会与特朗普进行双边会谈。路透社
特朗普访华︱今与习近平进行双边会谈 北京人民大会堂外广场举行欢迎仪式︱直播
大国外交
31分钟前
私影少女奸杀案│自卑男住所私影被触怒下毒手 酒店奸尸后丢垃圾站
私影少女奸杀案│自卑男住所私影被触怒下毒手 酒店奸尸后丢垃圾站
突发
10小时前
牛头角车祸｜司机涉危驾被捕 死伤两女为屯医同事 分别遭轧断双脚右脚
01:38
牛头角车祸｜司机涉危驾被捕 死伤两女为屯医同事 分别遭轧断双脚右脚
突发
11小时前
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
影视圈
16小时前
谢瑞麟25岁孙女Bethany已诞3胎 19岁怀孕曾被批人生玩完 霸气反击绝不后悔：早生B唔系失败
谢瑞麟25岁孙女Bethany已诞3胎 19岁怀孕曾被批人生玩完 霸气反击绝不后悔：早生B唔系失败
影视圈
16小时前
极侮辱3字母！越籍港女首日返工老板短讯送「专属花名」 怒退群组告上平机会：2026仲有人咁讲笑？平机会有回应｜Juicy叮
极侮辱3字母！越籍港女首日返工老板短讯送「专属花名」 怒退群组告上平机会：2026仲有人咁讲笑？平机会有回应｜Juicy叮
时事热话
13小时前
世界杯︱逾半赛事清晨开波 太子酒吧街全数不直播 业界料生意暴跌八成
世界杯2026︱逾半赛事清晨开波 太子酒吧街全数不直播 业界料生意暴跌八成
社会
3小时前
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
商业创科
23小时前