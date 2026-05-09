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Apple Watch首度加入教育优惠行列！学生教职员入手1款型号最高悭$700

时尚购物
更新时间：11:00 2026-05-09 HKT
发布时间：11:00 2026-05-09 HKT

一直以来，Apple的教育优惠主要针对Mac系列及iPad系列提供折扣，不过，官方刚宣布备受果粉爱戴的Apple Watch，也正式加入教育优惠行列！即日起学生及教职员可以折扣价购买Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3及Apple Watch Ultra 3，其中以后者减幅最高，足足悭回$700。

Apple Watch首度加入教育优惠行列 学生教职员入手1款型号最高悭$700

Apple Watch教育优惠适用型号

本次教育优惠几乎涵盖目前有售的主流款式，除了Apple Watch Hermès Series 11，根据官网最新资讯，优惠幅度介乎$200至$700之间，最便宜一款$1,799即可入手：

型号

售价

教育优惠价

减幅

Apple Watch Series 11

$3,199起

$2,899起

$300

Apple Watch SE 3

$1,999起

$1,799起

$200

Apple Watch Ultra 3

$6,499起

$5,799起

$700

如何获取优惠？

符合条件的人士（包括大专院校在校生、刚录取的学生、各级学校的教职员）只需完成以下步骤：

  • UNiDAYS验证：登录Apple教育商店网页，透过UNiDAYS完成身分认证。
  • 选购产品：认证成功后，页面将自动显示教育专属价格。
  • 取货方式：可选择送货上门，或凭学生证/教职员证前往Apple Store取货。
  • 购买数量：每年可购买1只设有教育优惠的Apple Watch。

查询：Apple教育商店

 

文：B1807

图：Apple

 

延伸阅读：HUAWEI WATCH FIT 5系列登场全新血糖预警评估风险 微运动排队松一松

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