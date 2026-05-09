一直以来，Apple的教育优惠主要针对Mac系列及iPad系列提供折扣，不过，官方刚宣布备受果粉爱戴的Apple Watch，也正式加入教育优惠行列！即日起学生及教职员可以折扣价购买Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3及Apple Watch Ultra 3，其中以后者减幅最高，足足悭回$700。

Apple Watch首度加入教育优惠行列 学生教职员入手1款型号最高悭$700

Apple Watch教育优惠适用型号

本次教育优惠几乎涵盖目前有售的主流款式，除了Apple Watch Hermès Series 11，根据官网最新资讯，优惠幅度介乎$200至$700之间，最便宜一款$1,799即可入手：

型号 售价 教育优惠价 减幅 Apple Watch Series 11 $3,199起 $2,899起 $300 Apple Watch SE 3 $1,999起 $1,799起 $200 Apple Watch Ultra 3 $6,499起 $5,799起 $700

如何获取优惠？

符合条件的人士（包括大专院校在校生、刚录取的学生、各级学校的教职员）只需完成以下步骤：

UNiDAYS验证：登录Apple教育商店网页，透过UNiDAYS完成身分认证。

选购产品：认证成功后，页面将自动显示教育专属价格。

取货方式：可选择送货上门，或凭学生证/教职员证前往Apple Store取货。

购买数量：每年可购买1只设有教育优惠的Apple Watch。

查询：Apple教育商店

文：B1807

图：Apple