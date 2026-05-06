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惠而浦网店陈列开仓低至17折！必抢$999洗衣机/抽湿净化机$1290 消费满额再送厨师机

时尚购物
更新时间：18:40 2026-05-06 HKT
发布时间：18:40 2026-05-06 HKT

惠而浦网店陈列开仓优惠低至17折！惠而浦网上商店W-Mall由即日起至5月25日举行陈列开仓清货，逾60款陈列家电及开盒机以优惠价分三星期发售，当中必抢减至$999的上置式洗衣机，及只售$1,290的抽湿净化机！今次惠而浦加推满额优惠，只要折扣后买满$4,000即送1部抬头式厨师机，使用1方法结账更可享额外95折，即看下文了解优惠详情！

惠而浦网店陈列开仓低至17折！必抢$999洗衣机/抽湿净化机$1290

惠而浦网店W-Mall由即日起至5月25日举行陈列开仓清货优惠，今次开仓优惠分为3阶段，首阶段由昨日（5月5日）中午12时开始至5月11日，逾60款陈列家电及开盒机以低至17折发售，当中必抢减至$999的上置式洗衣机（原价$5,998），及只售$1,290的抽湿净化机（原价$3,990）。

此外，凡购物满$1,000再用Mastercard结帐，并输入优惠码「MASTER26」，更可享额外95折优惠！折扣后消费满$4,000，再送KitchenAid 3.3公升抬头式厨师机1部（价值$4,380），切勿错过！

此外，惠而浦会为所有陈列产品提供1年产品保养，而开盒机则可享和新机一样的保养年期；且所有家电均提供免费送货服务，购买前置式洗衣机、洗衣干衣机、上置式洗衣机及开盒机的气体煮炉更可享有免费基本安装服务。

惠而浦网上商店W-Mall陈列开仓

  • 第一击：2026年5月5日中午12时至5月11日
  • 第二击：2026年5月12日中午12时至5月18日
  • 第三击：2026年5月19日中午12时至5月25日

图片及资料来源：惠而浦

文：Y

延伸阅读：一田春日购物赏2026｜超市／百货全线低至2折 设买一送一专区 1招额外减$48

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