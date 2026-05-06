一田春日购物赏2026｜超市／百货全线低至2折 设买一送一专区 1招额外减$48
更新时间：11:51 2026-05-06 HKT
发布时间：11:51 2026-05-06 HKT
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一田春日购物赏2026｜迎接初夏，一田 YATA将于2026年5月8日至17日举辨「一田春日购物赏」，为消费者带来逾万件消暑及家居好物。活动期间，全线分店大部分商品将以低至2折的震撼价发售，超市更全新推出「$28必选专区」，并有PayMe即减$48的折上折惊喜，是入手各式生活用品与美食的绝佳时机。
一田春日购物赏5.8开锣！YATA超市／百货全线低至2折
超市买一送一及$28专区
一田超市向来是家庭主妇和上班族的扫货天堂，本次购物赏更带来双重惊喜。除了广受欢迎的「$20／买一送一」专区，还全新推出「$28必选专区」，云集近200款精选商品。必抢推荐包括泰国急冻去肠白虾肉买一送一，平均$49.5/盒；珠江桥牌豆豉鲮鱼（120 克轻便装）买一送一，平均$10/包；ARIEL 超抗菌洗衣液（室内除臭/高效去污）（700 克）特价$28。
指定厨具家品满额再减$50
想升级家中厨具或电器，绝对不能错过本次优惠。活动期间，多个星级品牌如Bruno、ZWILLING、Staub等专柜，凡于同一专柜消费满$1,200，即可享额外$50折扣。重点推荐包括外型与实用性兼备的Bruno Disney限定双片三文治机特价$698，以及能煮出美味米饭的PEANUTS 1.5L智能电饭煲特价$598。
PayMe满额即减$48
为让顾客享受折上折的极致优惠，一田与PayMe合作推出快闪优惠券。推广期内，用户只需在PayMe App上领取「PayMe x 一田快闪优惠券」，并于门市单一消费满$688，结账时便会自动扣减$48。优惠券数量有限，先到先得，记得在购物前先领券，尽享购物乐趣。
「一田春日购物赏2026」优惠
- 推广日期： 2026年5月8日至5月17日
- 适用分店： 全线一田分店（西沙GO PARK分店除外）
- 优惠重点：
- 全线商品低至2折
- 超市设有「$20／买一送一」及「HK$28必选专区」
- 小熊维尼100周年及星之卡比等独家IP精品
- 厨具专柜购物满$1,200再减$50
- 使用PayMe于门市消费满$688即减$48
- 条款及细则：
- PayMe优惠券每人限领一张，并须于领取当日使用。
- 部分优惠及商品数量有限，售完即止。
- 所有优惠详情以店内宣传品为准。
资料来源：一田 YATA
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