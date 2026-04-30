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OnePlus Ace 6 Ultra双形态打机！枪神手掣秒变掌上游戏机 Redmi/iQOO电竞手机加装风冷散热

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更新时间：11:45 2026-04-30 HKT
发布时间：11:45 2026-04-30 HKT

年初ASUS透露今年未有计划推出新一代ROG Phone，国产手机厂纷纷伺机而出，大举抢攻电竞手机市场，继iQOORedmi先后带来内置主动式风冷散热兼特大电量的高效机款，OnePlus新作直接开外挂，以专用枪神手掣令手机换上掌机形态，通过延时更低的发射掣，在枪战游戏中先发制人。

OnePlus Ace 6 Ultra双形态打机 枪神手掣秒变掌上游戏机 Redmi/iQOO电竞手机加装风冷散热

OnePlus Ace 6 Ultra：掌机形态降临

对于喜欢枪Game玩家的而言，手机触控萤幕往往难以满足精准操作的需求，OnePlus全新电竞旗舰OnePlus Ace 6 Ultra（内地称至尊版）不仅在性能上封顶，更透过度身订造的专属枪神游戏手掣，将手机化身掌上游戏机，试图以双形态打机杀出重围。

这个专属手掣非市面上万用蓝牙手柄，而是针对Ace 6 Ultra深度优化的专业外挂：

  • 掌机模式切换：手掣采用人体工学设计，套上手机后，Ace 6 Ultra瞬间化身为类似Switch或 Steam Deck的掌机形态。
  • 4物理背键+机械按键：手掣背后设有4颗可自定义的物理背键，按键采用机械微动开关，触发延迟低至1.8ms。在FPS游戏中，玩家可以实现「六指联动」，一边移动一边开火与跳跃，操作上限远超单纯的萤幕触控。
  • 外加散热风扇：手掣外部可加装主动散热风扇，对准手机发热核心进行降温，确保在高负载游戏下不降频或掉帧。
  • 顶级性能：MTK Dimensity 9500处理器整合「风驰」游戏晶片，性能表现足以媲美掌机。
  • 主机级陀螺仪：内置高精度6轴陀螺仪，启动速度比上代提升48%，在赛车或射击游戏中提供细腻的体感控制。

8,600mAh怪兽级电量

既然要当掌机玩，续航当然是重中之重。OnePlus这次在Ace 6 Ultra加入8,600mAh冰川电池：

  • 高效续航：官方表示《原神》极高画质下可连续游玩超过6小时。
  • 120W快充+旁路供电：支援120W快充，并对应旁路供电。接上电源线时，可直接供电给手机而不经过电池，有效避免边玩边充导致的发热与电池损耗。

165Hz萤幕：电竞优化

萤幕方面，新机采用6.78吋1.5K LTPO电竞芒，最高支援165Hz更新率及3,500nits峰值亮度。

OnePlus Ace 6 Ultra售价：

  • 12GB+256GB：人民币3,499元（约4,010港元）
  • 16GB+256GB：人民币4,099元（约4,698港元）
  • 12GB+512GGB：人民币4,399元（约5,042港元）
  • 16GB+512GB：人民币4,699元（约5,386港元）
  • 16GB+1TB：人民币5,399元（约6,188港元）
  • 查询：按此

Redmi K90 Max：18.1mm大型散热风扇

去年K90 Pro Max意外地主打2.1声道Bose音效，日前Redmi终于补回电竞旗舰空缺，K90 Max外形上最具话题的地方，同样来机背镜模组多了一个圆形开孔，但不是重低音单元，而是直径18.1mm的大型散热风扇，官方指这套风冷系统具备5万小时寿命，每分钟风量达0.42CFM，能令机身温度在100秒内迅速降低10°C，配合6,000mm²超大VC散热片，即使长时间游玩《原神》等高负载游戏，仍能保持画面帧率稳定。

6.83吋AMOLED萤幕不但支援165Hz更新率，同时具备3,500Hz瞬时触控采样率，操控灵敏之余，性能亦在MTK Dimensity 9500处理器及Xiaomi D2独显晶片加下，达到顶级水平，至于破天荒用上的金刚石（Si-C）电池电量达到8,550mAh，足以跟Oneplus Ace 6 Ultra分庭抗礼，且支援100W有线快充，亦以可以22.5W有线反充为其他装置补充电力。

Redmi K90 Max售价：

  • 12GB+256GB：人民币3,199元（约3,460港元）
  • 16GB+256GB：人民币3,499元（约3,790港元）
  • 查询：按此

iQOO 15 Ultra：S8 Elite Gen 5效能

vivo旗下iQOO近年积极开辟电竞战线，新旗舰iQOO 15 Ultra跟Redmi K90 Max一样，主打主动式风冷散热，配合8K VC均热板将Snapdargon 8 Elite Gen 5处理器性能推至极限，由于17×17mm风扇于用上隐藏式进风口及双防尘网设计，即使产生超大风量，仍有效阻挡灰尘进入，同时支援IPX8/IPX9防水。

除了顶级处理器，iQOO 15 Ultra装有峰值亮度8,000nits的6.85吋2K LEAD OLED萤幕，更新率为144Hz，配合自家Q3电竞晶片，同时实现光追及超帧率显示效果，令游戏画面细腻度及流畅度进一步提升。续航方面，此机仅配备7,400mAh蓝海电池，电量也许不及另外两位对手，惟100W有线快充以外，还支援40W无线快充，且支援全局直驱供电2.0，跳过电池充电过程，大幅减少边玩边充的发热情况。

iQOO 15 Ultra售价：

  • 16GB+256GB：人民币5,699元（约6,180港元）
  • 16GB+512GB：人民币6,099元（约6,620港元）
  • 24GB+1TB：人民币6,899元（约7,480港元）
  • 查询：按此

 

文：B1807

图：OnePlus、小米、vivo

 

延伸阅读：HONOR 600 Pro实测旗舰级2亿主镜超清夜摄 AI图转影片2.0升级指示词玩法

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