丰泽抵得祭6大优惠！门市+网店逾800款产品18折起 必抽1折iPhone/DYSON吸麈机 大派$2,600电子优惠券

丰泽抵得祭优惠｜丰泽年度盛事「丰泽抵得祭」重磅回归，由即日起至5月14日，全线门市及网店同步推出6大优惠，逾800款产品低至18折起发售，包括LG智能电视、FORTRESS冷气机、WHIRLPOOL洗衣机等人气产品；登记抽签随时抽中1折iPhone 17 Pro Max、DYSON吸麈机等，另外更会大派$2,600电子优惠券，切勿错过！

丰泽抵得祭6大优惠！逾800款产品18折起 必抽1折iPhone/Dyson吸尘机

丰泽由即日起至5月14日，于全线门市及网店同步举行「丰泽抵得祭」，一连四星期推出6大优惠，当中包括：1折登记抽限量人气商品、逾800件精选产品以低至18折起发售、派发总值超过$2,600电子优惠券、网店快闪15折专区、门市限定互动游戏送大礼等等，以下为优惠详情：

丰泽抵得祭优惠1：限量1折抽签人气产品

丰泽网店再度推出1折登记抽签活动，每逢星期三更新新一轮指定产品，登记后即有机会以1折震撼价限量入手人气产品，每款限量3件。人气1折限定产品包括：iPhone 17 Pro Max、ASUS电竞手提游戏机﹑DYSON全效吹风造型器、SONY WF-1000XM6 耳机、DYSON吸麈机等。即使未中签也不必失望，部份产品将提供限定折扣价，让大家以优惠价入手！

丰泽抵得祭优惠2：门市+网店$2,600电子优惠券

丰泽抵得祭优惠2：丰泽将大派总值超过$2,600的电子优惠券，门市或网店皆可使用，覆盖多个人气产品类别

丰泽大派总值超过$2,600的电子优惠券，门市或网店皆可使用，覆盖多个人气产品类别。门市限定有影音产品、旅游及生活用品、长者护理及健康产品、相机，最多可减$250；网店则有大型家电、小型厨电、电脑、生活百货、美容产品等等，最多高达10%折扣，更可享折上折优惠，名额有限，先到先得，送完即止！

丰泽抵得祭优惠3：网店限定8大品牌优惠

丰泽抵得祭优惠3：网店精选8大人气品牌每周轮流限时上架，逢星期三早上10时更新，最高可以43折入手指定品牌心头好！

丰泽网店会轮流限时上架8大人气品牌产品，逢星期三早上10时更新，低至43折入手指定品牌心头好！人气品牌包括：SAMSUNG、PHILIPS、Lenovo、TOSHIBA、APPLE、Whirlpool、ASUS及LG！

丰泽抵得祭优惠4：网店限定激减快闪15折专区

丰泽抵得祭优惠4：网店特设「激减快闪区」，精选逾450件人气商品以优惠价发售，最高可以15折优惠价入手！

丰泽网店特设「激减快闪区」，逾450件人气商品以优惠价发售，最多可以低至15折优惠价入手，包括以76折发售的Marshall ACTON III音箱（优惠价$1,882）、65折的SAMSUNG智能电视（优惠价$10,259）、52折的LG无线吸尘机等等（优惠价$2,880）。每逢星期三早上10时，网店会上架限量50件产品，售完即止。

丰泽抵得祭优惠5：门市+网店逾800款产品18折起

丰泽抵得祭优惠5：丰泽门市及网店同步精选逾800件人气产品低至18折发售，涵盖家电、电脑、视听娱乐、健康美容、厨房电器、旅行、宠物及母婴等

丰泽门市及网店同步精选逾800件人气产品低至18折发售，涵盖家电、电脑、视听娱乐、健康美容、厨房电器、旅行、宠物及母婴等，包括以57折发售的LG智能电视（优惠价$12,980）、57折的FORTRESS冷气机（优惠价$3,050）、46折的DYSON吸麈机（优惠价$1,598）等人气产品。

丰泽抵得祭优惠6：门市限定「丰狂夹」赢奖品

丰泽抵得祭优惠5：顾客于指定门市消费满$1,000，即可现场玩「丰狂夹」1 次，挑战夹走「聪丰B 锁匙扣」或「丰泽购物礼券」乙份

推广期内，顾客于指定门市消费满$1,000，即可现场玩「丰狂夹」1次，挑战夹走「聪丰B锁匙扣」或「丰泽购物礼券」乙份。易赏钱App新会员更享双倍游戏机会。

丰泽「丰泽抵得祭」优惠

日期：即日至2026年5月14日

地点：丰泽门市及网店

图片及资料来源：丰泽

文：Y