母亲节蛋糕2026｜酒店/饼店早鸟优惠低至8折！杜拜朱古力/水晶蝴蝶造型/花束巴斯克 预订加购香皂花束

母亲节蛋糕2026｜5月10日就是母亲节，未知大家准备如何与妈妈庆祝呢？今年，各大星级酒店和人气连锁饼店推出各式各样的母亲节限定蛋糕，从艺术感十足的酒店级作品，到话题性满分的杜拜风味蛋糕，再到清新的日系水果甜点，总有一款能俘虏妈妈的心！

母亲节蛋糕早鸟优惠8折起 预订加购陈凯琳设计首饰/香皂花束

1.美心西饼：杜拜朱古力风味蛋糕

美心西饼带来「All for Mom母亲节蛋糕系列」推出10款蛋糕，以创意设计和惊喜礼遇，向妈妈致敬。当中3款主打蛋糕，包括「永恒的爱」蛋糕以梦幻粉嫩色调搭配三色忌廉花蕾与新鲜草莓，造型高贵优雅，顶部更设有永生花首饰盒，可藏入小饰物，为妈妈带来惊喜。

另一款「甜心杜拜」蛋糕以浪漫心形粉嫩造型登场，融入人气杜拜风味，层层夹藏开心果面丝脆脆与朱古力甘纳许，另搭配三重草莓慕丝、啫喱与酱，带来酸酸甜甜味道。至于网上限量订购的「瑰丽花束」蛋糕以全手工立体忌廉花蕾与糖皮花纸还原花束优雅形态，内藏丰富杂果与忌廉，艺术感与美味兼备。由即日起至5月7日，Eatizen会员于门市预订可享85折早鸟优惠，Eatizen会员于网店预订及一般顾客享88折。

凡购买任何母亲节系列蛋糕，即可享以$368优惠价加购由VICACCI联同陈凯琳共同设计的「璀璨连心钻影颈链」，设计概念来自「4个心」的紧密结合与变幻，闭合时4颗心型紧紧相依，化作象征幸运的四叶草。颈链以S925银手工精制，镶嵌璀璨锆石，提供白金与玫瑰金两款选择。

美心西饼母亲节系列蛋糕

2.香港丽晶酒店：诗意糕饼

香港丽晶酒店联同本地著名艺术家赵绮婷，将其最新水彩系列《The Shadow of Butterflies 蝴蝶之影》的艺术精髓，融入酒店糕饼副主厨谢嘉慧的匠心之中，共同创作母亲节限定蛋糕「Share Love, Share Cake」。

赵绮婷最新水彩系列的创作灵感，源于外婆与母亲的母女之情及女性于家庭的无形重量。谢嘉慧将其作品化为诗意糕饼「蝴蝶之影」，以粉红番石榴与士多啤梨的清新层次展开，茉莉慕丝与海绵蛋糕轻拥香浓的番石榴士多啤梨果酱及轻盈的士多啤梨啫喱，优雅花香与清甜果味交织，最后以酥脆的沙布列饼底为结尾。

香港丽晶酒店母亲节蛋糕

3.东海堂アローム：芒果梦幻蝴蝶蛋糕

东海堂アローム于今个母亲节推出「Sweet Thanks最高のお母さん」母亲节蛋糕系列，11款蛋糕各有特色，包括清新果香、浓郁坚果或经典朱古力，照顾不同母亲的口味需要。当中3款主打推介有「芒果梦幻蝴蝶蛋糕」以娇俏蝴蝶为灵感，轻盈云呢嗱味牛奶慕丝融合新鲜芒果软心酱及热带果香，层次丰富。

「双重开心果礼物蛋糕」以礼物盒造型为主，内里注入多重浓郁开心果忌廉及奶冻；「温馨熊仔心型草莓朱古力忌廉蛋糕」以甜蜜心型配上可爱小熊朱古力，象征母亲一直以爱守护我们。

至于「甜蜜窝心蛋糕花盒套装」，集草莓玫瑰花巴斯克芝士蛋糕与日系幸福玫瑰香皂花盒于一身；网上限量300个「瑰丽爱意手袋蛋糕」，以幼滑茉莉茶忌廉及手工唧花手艺，打造出像真度极高的粉色调「包包」。

凡购买任何母亲节蛋糕系列，即可以$89加购「绚丽玫瑰康乃馨香皂花束」​或「日系幸福玫瑰香皂花盒」。由即日起至5月7日期间于门市或网店订购，可享低至86折的早鸟优惠。

东海堂アローム母亲节蛋糕系列

4.Häagen-Dazs™：春风花语主题蛋糕

Häagen-Dazs™ 今年以「春风花语 爱意常在」为主题，推出两款全新雪糕蛋糕「馨柔花语」及「花卉盛宴」，以缤纷灿烂的春日花园为主调，结合细致造型极致口感，打造美感与滋味兼备的花艺心意。「馨柔花语」作为Häagen-Dazs™香港专门店首款三层口味雪糕蛋糕，三种果香雪糕层层堆叠，包括芒果、蓝莓及士多啤梨，交织酸甜独特味道。

「花卉盛宴」集合8件精致预切雪糕蛋糕，繁花层层绽放并以缤纷色调点缀，内含4款精选雪糕口味，包括醇厚的比利时朱古力、甜美的士多啤梨、香浓的蓝莓和果香四溢的芒果。由即日起至4月19日快闪期内订购蛋糕，即可享8折优惠，于专门店预订更可享有手写朱古力牌。

Häagen-Dazs™母亲节蛋糕系列

5.A-1 Bakery日本甜王士多啤梨蛋糕

A-1 Bakery于今个母亲节带来3款精选母亲节主题蛋糕，「玫瑰心语」以近年大热的开心果为基调，夹层加入了士多啤梨馅料以及开心果忌廉，与绵密开心果海绵蛋糕互相搭配，口感丰富不单调，蛋糕顶层缀以原粒士多啤梨和心形甜王士多啤梨乳酪慕丝。「馨爱花园」白桃千层蛋糕为皇牌千层系列的母亲节限定版，以清新白桃为灵魂，白桃忌廉与千层薄皮层层交叠。面层精致地排列鲜红士多啤梨、脆甜苹果片，搭配清新白桃片，并以优雅玫瑰造型糖皮装饰点晴。

Atelier Gute限定的「莓绯之心」甜王士多啤梨乳酪慕丝轻柔包围著两层朱古力海绵蛋糕，中间夹入清甜多汁白桃果肉，顶层铺满士多啤梨、蓝莓与红加伦子。

网店限定的「瑰丽花境」如盛开的花朵宝箱，配搭鲜红饱满的士多啤梨及梦幻粉红色的忌廉唧花，旁边食用三色花与优雅玫瑰造型糖皮装饰轻拥点缀。内里雪白鲜忌廉与松软海绵蛋糕交织，中间藏著清甜白桃果肉与甜蜜士多啤梨酱。

由即日起至5月3日前预订母亲节蛋糕可享85折优惠之外，再送A-1 Bakery红卡会籍 (一年) 乙个，红卡及银卡会员可再享额外折扣，最快5月1日可于门市取货。

A-1 Bakery母亲节蛋糕

早鸟优惠期：即日起至5月3日

优惠：享85折优惠之外，再送A-1 Bakery红卡会籍 (一年) 乙个

最早取货日：5月1日

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预订门市：＞＞按此查看＜＜

6.Italian Tomato手工士多啤梨蓝莓忌廉蛋糕

「花の瑰丽」手工士多啤梨蓝莓忌廉蛋糕（零售价$388）

Italian Tomato母亲节蛋糕

即日起到Italian Tomato全线分店作任何消费，即可以$98加购「粉系玫瑰香皂花束」

这个母亲节，Italian Tomato推出以手工花艺为灵感的蛋糕。「花の瑰丽」手工士多啤梨蓝莓忌廉蛋糕，三层香软原味海绵蛋糕，以鲜忌廉夹入新鲜士多啤梨及蓝莓，并抹上酸甜红桑子果酱，外层裹上宛如花瓣盛放的鲜忌廉，面层放上手工精制朱古力玫瑰花及精致朱古力装饰，再以新鲜士多啤梨、蓝莓和红桑子作点缀。

「爱满果漾」同样为三层海绵蛋糕，铺满新鲜粉红菠萝、士多啤梨、芒果、蓝莓、哈蜜瓜、提子和红桑子等鲜果，配上优雅粉红丝带，相当适合庆祝母亲节。「莓心绽爱」为心型海绵蛋糕夹入香甜芒果果酱，裹上梦幻士多啤梨慕斯，点缀新鲜士多啤梨、蓝莓、红桑子及芒果。「甜蜜果园」花型三层海绵蛋糕夹入鲜忌廉与鲜果，铺上新鲜粉红菠萝、士多啤梨、芒果和蓝莓，仿佛置身于繁花盛开的果园。

由即日起至5月3日预订母亲节蛋糕，网店预订可享9折优惠，门市预订可享9折及额外加送$20蛋糕现金券1张。客人于门市以AEON信用卡购买或预订指定母亲节款式蛋糕，可享88折优惠。即日起到Italian Tomato全线分店作任何消费，即可以$98加购「粉系玫瑰香皂花束」。

Italian Tomato母亲节蛋糕

7.Soulgood Bakery巴斯克蛋糕

Soulgood Bakery母亲节蛋糕

Soulgood Bakery母亲节蛋糕

Soulgood Bakery主打不同巴斯克芝士蛋糕，今年母亲节推出6款母亲节主题蛋糕，当中「莓莓花束」细滑的芝士与新鲜士多啤梨酱作内馅，面层选用上乘的低糖豆蓉作鲜花形状装饰，低糖配方品味轻盈。另外「甜蜜士多啤梨心形」蛋糕，以新鲜士多啤梨酱作内馅，面层以鲜甜士多啤梨及新鲜忌廉作配搭，散发著满满粉红气息，加上减糖配方，让母亲吃得更健康。由即日起至4月20日于网店或门市预订母亲节蛋糕，可享9折早鸟优惠。

Soulgood Bakery母亲节蛋糕

文:RY

资料及图片来源:官方提供