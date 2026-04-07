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MUJI降噪无线耳机国内开卖！无印良品26年大热新品卖¥258 网民实测评价两极

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更新时间：19:38 2026-04-07 HKT
发布时间：19:38 2026-04-07 HKT

日本生活品牌MUJI无印良品向来以其简约设计深得人心，产品总能引起话题。今年年初，MUJI首度涉足降噪耳机市场，推出头戴式无线降噪耳机，其极具吸引力的价格引发了广泛关注。近日该款耳机终于在中国内地开卖，定价仍然亲民，然而率先体验的网民却对产品质素给出了两极评价。

MUJI无印良品26年最hit新品 无线降噪耳机内地开卖

MUJI头戴式无线降噪耳机近日在国内开卖。 （官方图片）
MUJI头戴式无线降噪耳机近日在国内开卖。 （官方图片）
耳机主打降噪功能。
耳机主打降噪功能。

MUJI于年初在日本的2026年春夏新品展示会上，首次亮相了这款头戴式无线降噪耳机，当时定价为6990日圆（约港币$350），因其高性价比而备受瞩目。近日该产品在国内市场上架，官方介绍形容其「搭载ANC降噪功能」，能「有效过滤日常杂音」，并且拥有长达58小时的续航力及可拆卸耳罩等实用设计，定价为¥258。

耳机一经推出，便吸引了大量网民前往实体店试用。在设计上，不少人认同其外观，表示「真的很日味」，完美继承了MUJI的简约风格。然而，产品的实际功能表现却成为了争议的焦点。

设计 vs 实用？ 网民：音质勉强够用

MUJI这款跨界新品的登场，成功地利用其品牌效应及定价策略制造了市场热度。讨论区的意见普遍围绕在「设计」与「实用性」之间的权衡，一方认为以这个价位，其简约设计已值回票价；另一方则坚持耳机始终应以音质和功能为本。

在音质方面，评价出现了严重分歧。有网民认为「音质勉强够用了」，但亦有网民毫不留情地批评「音质特别差..... 你到底什么时候可以放弃做耳机」。至于作为主要卖点的降噪功能，有网民指出其效果「聊胜于无」，在门市环境下「店里音乐还是听得清楚」。此外，佩戴的舒适度也因人而异，有人觉得「带上去还蛮舒服的」，但也有用家反映「戴久了夹头」，以及「头大的戴在头上有点显头大」。

一位网民总结道，他曾想寻找一款舒适的隔音耳机，但市场上如Sony等品牌的价格高昂，MUJI的出现似乎提供了一个平价选择，但他对其小音箱「效果极差」的经验，令他对这款耳机的音质抱持怀疑。

 

同场加映：MUJI无印良品2026新品预告！旅行必备防水背囊/免冲洗面膜

 

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