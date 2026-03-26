ASUS Zenbook A14仅重990g！轻盈商务笔电AI算力达80 TOPS Lenovo/Fujitsu齐推1kg以下新作

以前商务笔电要轻，总要牺牲效能或萤幕大小，但随着处理器效能跃进，近期市场出现了多款重量不到1kg的轻盈14吋新作，包括ASUS Zenbook A14、Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition及Fujitsu Note U，当中有极致轻量的纪录保持者，亦有结合最新AI技术的旗舰机型，对经常揹着电脑外出的用户，负担减轻了，却不失工作效率。

ASUS Zenbook A14仅重990g Lenovo/Fujitsu齐推1kg以下新作

ASUS Zenbook A14：陶瓷铝合金美学

ASUS华硕近年为Zenbook系列费尽心思，新一代Zenbook A14（型号UX3407NA）成功把重量控制在990g，成为同系列最轻的14吋机款，对于每日要揹住电脑来往公司、咖啡店，或出差公干的「游牧民族」来说，先解决了重量这个影响生产力的因素。

AI算力80 TOPS

Zenbook A14机身沿用品牌自行研发的陶瓷铝合金（Ceraluminum），结合坚硬及轻盈的特性，外观及质感独特，且不留指纹，就连机身纹理每一部都是独一无二。新作装有14吋3K 120Hz OLED萤幕，色彩鲜艳，不论睇片或执相，均提供同级顶级水平。至于处理器用上最新的Snapdragon X2 Elite，内置32GB记忆体及最高1TB SSD，NPU算力高达80 TOPS，由日常工作到多工处理，以至AI应用都胜任有余，由于内置70Wh电池，续航力最长达33小时，即使长时间外出工作，甚至做到通宵达旦，仍可保持生产力。

高速USB连接

那怕受轻巧所限，Zenbook A14机身两侧亦设有丰富连接埠，包括2组数据传输达40Gbps的USB-C及1组USB-A（10Gbps），另有HDMI 2.1及3.5mm耳机插口。若然想要更大画面工作，厂商同步带来全新Zenbook A16，标榜16吋机身只有14吋重量，而1.2kg确实轻过不少同尺寸对手。

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition：世界杯限定版

Lenovo早前为即将举行FIFA世界杯2026热身，一口气推出多款限定版笔电，讲求轻巧有Yoga Slim 7i Aura Edition（14” ,Gen 11），14吋机身重量仅975g，厚度不过13.9mm，机面特别印上今届世界杯的Logo。

Shield Mode防偷窥

这部限定版的规格跟标准版一致，萤幕用上14吋2.8K 120Hz OLED PureSight Pro面板，支援触控操作之余，还具有Shield Mode防护模式，当侦测到有人在背后窥看萤幕，系统会自动模糊画面，并在用户离开座位时即时锁定电脑，确保私稳安全。

Core Ultra 7 355处理器

效能方面，此机采用Series 3 Intel Core Ultra 7 355，内置专门处理AI运算的NPU，配合32GB记忆体及1TB SSD，AI运算能力强大，能流畅执行多项Copilot+ PC功能。至于Qira AI跨设备智能助手，只需轻敲笔电侧面，即可与智能手机无缝连接，相片或档案直接拖放即可，做到快速分享及编辑。

Fujitsu Note U：纪录保持者

提起轻量笔电，怎少得日本Fujitsu富士通！旗下Note U系列一直是纪录保持者，当中采用Snapdragon X Plus处理器的最新型号WU6-L1，继续以634g重量，成为全球最轻Copilot+ PC。事实这个重量比起一樽700毫升樽装水还要轻，拿起机身会令人错以为是Dummy机，轻巧程度真的做到极致。

31Wh电池续航略有不足

WU6-L1配备14吋全高清萤幕，采用Snapdragon X Plus处理器，美中不足是受限于重量，电池容量只有31Wh，不及同级对手一半，然而多得运行ARM架构，续航力仍能维持约13小时。若追求更高效能或续航，Note U系列亦有可选配Intel Core处理器的WU1-L1，虽则重量增至908g，起比上文ASUS及Lenovo机款，仍能以轻松取胜。

文：B1807

图：B1807、Fujitsu