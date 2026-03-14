Dr. Kong又一神鞋？！证女神梁敏巧搏命狂奔「东张鞋」属自家出品 售$429兼买1送1 网民︰即刻想买返对

Dr. Kong早前一对厚底「地雷鞋」于Threads上爆红，引来大批网民抢购兼卖断市，非常厉害。但近日，店家另一对休闲鞋再度被网民封为「神鞋」！事缘日前TVB《东张西望》主持梁敏巧于报道一场惊心动魄的街头追逐中，脚上一对鞋意外成为网民焦点。而健康鞋品牌Dr. Kong其后亦亲自回应该鞋属自家出品，引起网民热议，即睇内文详情！

继「地雷鞋」后再创神话！东张女神梁敏巧穿Dr. Kong鞋狂奔报道

TVB节目《东张西望》日前报导一宗骇人案件，一名男子声称曾与未成年儿子发生性关系，并邀约网友与其子进行3P等，其后因涉嫌发布儿童色情物品被警方拘捕。而主持梁敏巧（Maggie）在追访过程中，为了质问涉案男子，与摄制队在旺角街头展开长达近40分钟的追逐战，她表现出的采访专业与惊人体力备受网民赞赏，而她在追逐中所穿的一对鞋更意外引起网民的关注。

网民好奇战鞋谁属 Dr. Kong官方亲自解谜

事后有网民于社交平台发文，除了惊叹Maggie的表现外，更好奇地询问：「可摸耳（唔可以）公开你对鞋系边个牌子型号？」，怎料帖文获得意想不到的回应，获健康鞋品牌Dr. Kong的官方帐号亲自留言解谜，「嗱～型号系呢对（型号：1W50A3008BW0）」。

该网民其后亦更新帖文，兴奋地分享东张女神所穿的正是Dr. Kong的「1W50A3008BW0休闲鞋」，仅「四旧几水有交易！」。由于这对鞋不像坊间的大型品牌波鞋般有专属名字，故网民更风趣地为这双鞋命名做「JusticeStride」（正义之步），并呼吁品牌应尽快赞助梁敏巧及其他东张女神。

继「地雷鞋」后再掀热话 网民：即刻想买返对

根据Dr. Kong官方资料，这款休闲鞋的鞋面是采用耐磨耐用的超纤物料，鞋底则为抓地力强的橡胶，是「质感细腻、行走安全」，原价$799，而现时正以$429特价发售，并有买一送一优惠。

其实这次并非Dr. Kong首次在网络爆红，品牌早前一款厚底皮鞋因外型适合日本「地雷系」穿搭，被网民称为「地雷鞋」，获Threads友力推，并引发抢购潮，导致全线断货。如今「东张鞋」再次跑出，网民纷纷表示惊喜，「Dr.Kong又地雷鞋又东张鞋，行大运」；亦有网民大赞鞋款设计「几靓」，并发挥创意建议鞋名叫「巧敏捷」，更表示「真系即刻想买返对」。

资料来源︰drkong.footcare.hk＠Threads、maggiemanhau＠IG