新科家电｜美容/护发/生活品味 热销电器 时尚体验

不少香港人生活在窝居，不过只要懂得入手充满美学与实用兼备的新科家品，小小的空间也可以变得充满个性。

多功能产品 随时扮靓

多种功能的家电，能减少对个别产品的需求，节省空间，是故不少美容电器、极速风筒，都以一物多功能为设计重心， 而且也追求时尚质感的外观。又如织暖眼罩， 能一次过提供温暖、保湿和令人平静的香氛体验，加上体积小巧，不用大花费，已可为自己打造一个享受空间。

KnitWarm 织暖眼罩 2.0 $980

眼罩融合了三种先进的纺织科技， 提供温暖、亲肤水感的保湿和令人平静的香氛体验。采用可持续材料，包括从回收鱼鳞中提取的海洋胶原蛋白胜肽氨基酸及镀银纱线，可洗涤且可重复使用。

Medicube 9 合 1 AGE-R Booster Pro X2 $1,959

新增 Dual Mode 及 Mask Mode 两大模式，升级 7 种 LED 光疗结合震动护理，针对不同肌肤， 6 段强度调节，实现更细致的操作控制。

LED 光疗大排灯美容仪 $8,899

同时为面部及全身护理而设，设有两大模式包括抗衰老模式及净肌模式，每种模式均设有高强度和低强度，可根据不同肌肤问题及护理部位灵活调整。近红外光具镇静肌肤、纾缓敏感及加速修复过程， 而深近红外光则可改善肌肤紧致度， 减淡深层皱纹。

Philips baristina 意式咖啡机 原价$5,698 价惠价$3,998

用家只需划动手柄，即可快速启动冲煮流程，机器将自动完成辨豆、研磨、布粉、压粉等流程，只需约1分钟即可冲出高质咖啡。咖啡机同时提供四款饮品选择，包括意式浓缩咖 啡、加浓意式浓缩咖啡、长萃意式咖啡及加浓长萃意式咖啡，加上产品外观时尚，迎合现代家居需求。

GHD SPEED 专业驭风极速风筒 $3,195

配上全新双重气流科技，实现强劲风力与精准控制的全新风筒。同时带来凉感呵护头皮、凉快触感，减少吹发令头发过干的问题。

Osim 震动按摩球 原价 $698 优惠价 $298

大型的按摩椅占用空间较多， 震动按摩球则是替代之选。集结了针对性痛点疗法、温热功能，设计小巧，却带来全方位放松体验。

趣致家居灯 增添休闲氛围

灯光不仅提供光源，还能够创造氛围， 充满童趣的家居灯，无论放置在睡房还是书房，都能纾减生活中的压力。

7-eleven Olaf 木制家居灯 $438

以喜欢做白日梦的雪宝为主角， 产品内附 USB 电源线，预购期由即日至 3 月 17 日。

7-eleven Chip&Dale 木质感应灯 $448

钢牙与大鼻为一对花栗鼠拍档，表情可爱。木质感应灯以原木制作，预购期由即日至 3 月 17 日。

7-eleven Olaf木制家居灯 $438

7-eleven Chip&Dale 木质感应灯 $448

查询︰

Philips /2109 0636

Currentbody/currentbody.hk

KnitWarm/www.knitwarm.com

GHD/IG: @ghdhairhk

Medicube/www.themedicube.hk

Osim/www.osim.com.hk

7-eleven /www.7-eleven.com.hk

文︰Angel 图︰品牌提供