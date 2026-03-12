小米Xiaomi G30 Max无线吸尘机实试！280AW强劲吸力智能调节 宠物专用刷头梳理毛发一按吸走

对于追求性价比的香港用家而言，小米家电一向是心头好，早前推出的无线吸尘机Xiaomi G30 Max，集同系最强 280A W吸力，还能侦测灰尘量自动调节吸力，配合齐全刷头配件甚至可以损窿损罅为全屋清洁，更重要是对毛孩家庭友好，试用发现地上毛发吸得干净之余，还可换上专用毛刷，替猫咪爱犬梳理毛发再吸走，以不过2千多元售价，非常推荐给家有宠物的用家。

小米Xiaomi G30 Max无线吸尘机实试280AW强劲吸力智能调节

280AW超强吸力快速清理

作为G系列最新旗舰，G 30 M ax内置新一代高速无刷摩打，吸力直接飙升至 280A W（25,000Pa），规格足以挑战市面上数千元旗舰型号。实测由于吸力够强，微尘及碎屑固然一吸即走，遇上地面上较大又顽固的饼干碎，又或四散狗粮猫粮，一样做到快速清理。

自动侦测灰尘+调节吸力

配合智能灰尘感应器，G 30 M ax会透过机顶LED灯颜色，显示系统侦测的灰尘量，绿色正常，黄色中等，橙色代表严重。在自动模式下，G 30 M ax能自动调节吸力，一旦橙灯出现即火力全开，省却手动切换麻烦。此外，多得电动毛刷吸头装有白光LED头灯照明，更容易看清地板上难以察觉的灰尘，进入黑暗角落或床下底，潜藏多年的尘垢亦无所遁形。

自动模式连续操作30分钟

不少无线吸尘机在强劲吸力下，「持久力」往往难以维持。为此，G 30 M ax把电池容量加大至 4,000m Ah，若以电动刷头开配合强力模式，实试可操作15分钟左右，较G 20 M ax耐用一倍时间有多，以一般500-600呎家庭而言，有足够时间全力打扫全屋，遇上突发事情如倒泻猫砂，亦可快速完成清理。即使面积过千呎，切换至自动模式亦可连续工作30分钟，若然使用2合1缝隙刷，在节能模式下，续航力最长达90分钟。

1+7刷头配件灵活组合

香港家居环境出名复杂，地方细杂物多，直立式无线吸尘机本身不太灵活，要做到窗台、吊柜、组合柜、上格床清洁，就需要出动不同刷头及配件，Xiaomi G 30 M ax为做到摛高爬低，随机附有「1+7」刷头配件组合，除了电动毛刷，还有2合1宽刷、2合1缝隙刷、梳化刷、迷你电动毛刷及宠物毛刷，加上延长软管及多功能弯管，通过自行组装基本上任何角落都去到，亦可拍打床垫与梳化除螨，甚至清洁电脑键盘缝隙，不过Xiaomi G 30 M ax机身有点份量，净重5kg，长时间拿着举高抬低，会帮你消耗不少卡路里。

毛孩家庭友好

若然家有毛孩，Xiaomi G 30 M ax电动毛刷内置防缠结梳齿设计，有效减少毛发积聚在刷头的机会，而5重精密过滤系统可锁住小至0.3μm的微尘，过滤效能高达99.98%，对于有宠物异味或易敏体质的家庭来说，能有效防止二次污染，闲时还可利用新增宠物毛刷，为毛孩轻柔梳理毛发，去除松散毛发及皮屑，其2合1设计可在梳毛后直接吸走毛发，减少过敏原。

文：B1807

图：B1807、小米