荃湾丰泽特卖场2026｜开仓优惠低至19折！必抢iPad Air/Dyson空气清新机/Samsung手机（附抽签登记连结）

一年一度的丰泽开仓又来了！丰泽宣布将于荃湾举办首场大型特卖场，为「易赏钱」会员带来震撼优惠。多款精选电子产品及家电将以低至19折的惊喜价发售，当中包括Samsung多款人气手机、AppleiPad Air、电脑及Dyson产品，绝对是科技爱好者及精明消费者不容错过的盛事。

丰泽荃湾开仓！ Apple iPad、 Samsung手机 ／Sony、Canon相机「开仓价」低至5折

荃湾丰泽特卖场的焦点无疑落在多款星级电子产品，以低至19折的开仓价发售。对于追求高效办公和娱乐体验的消费者，场内有多款手机、平板及手提电脑以低至5折发售。

其中包括轻巧便携、功能强大的 Apple iPad Air，无论是工作笔记还是影音娱乐都能轻松胜任；同时，备受瞩目的旗舰手机 Samsung Galaxy S25 Ultra，以其顶级的摄影效能和流畅操作体验，满足追求极致摄影效果的用户；而 Galaxy Book 5 Pro 则为专业人士提供了高效能的移动办公解决方案。

此外，摄影爱好者亦可在场内找到心头好，多款人气相机低至3折，例如适合旅行随拍的 Canon 轻便相机，以及专为影片创作者而设的 Sony 影像网志相机，助您轻松记录生活每个精彩瞬间。

Philips、Dyson家庭电器19折入手！

除了个人电子产品，特卖场亦汇聚多款提升生活品质的家庭电器，折扣更低至19折。想为家人准备健康饮品，高效实用的 Philips 榨汁机 会是您的厨房好帮手。面对香港潮湿且空气质素多变的环境，一部具备空气净化功能的风扇尤其重要，Dyson 空气清新机 系列结合了凉风与过滤功能，能有效捕捉及过滤空气中的致敏原和污染物，为家人提供一个更舒适健康的居住环境，是今次特卖场的必抢目标之一。

丰泽荃湾特卖场2026 (丰泽开仓)优惠详情

活动资格：「易赏钱」App会员专享。

登记日期：由即日起至2026年3月22日晚上11时59分。

抽签结果公布：2026年3月25日，中签会员将会收到「易赏钱」App的推送通知。

地址：荃湾众安街57-63号周氏商业中心3楼。

开放日期：2026年3月27日至4月7日。

购物时段：每日共5个时段（早上11:30至晚上8:00）。

VIP会员时段：2026年3月27日及28日的指定时段（早上11:30 - 下午1:00；下午2:00 - 下午3:30）。

入场名额：每日1,350个，每位中签会员可携同一位朋友进场。

条款及细则：每位会员只能登记一次，重复登记将不获受理。系统有机会分配非会员选取的时段，而已被分配的时段不能更改。

登记抽签步骤：

