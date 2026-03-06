惠康超市3月全新88折优惠！每周逢周一至四指定货品满额即享 粮油/日用品/零食

香港连锁超级市场之一惠康，为迎接春季来临，于三月份推出「三月大节庆」活动，带来一连串超抵折扣。其中最瞩目的莫过于联乘超过20个精选品牌的限时88折优惠，涵盖零食、饮品、粮油及日用品，让大家轻松为家居补给，以最优惠价格添置心头好，即睇内文优惠详情！

惠康超市3月重磅优惠！逢星期一至四买指定品牌满额即88折

连锁超市惠康这次联乘超过20个家传户晓的品牌，由3月9日起逢星期一至四不同日子，推出指定品牌产品买满额即享88折的快闪优惠。打头阵有经典饼食品牌嘉顿，其威化饼、薄饼及夹心饼等，是不少家庭的必备零食。

紧接其后，还有港人喜爱的道地茶饮系列、雀巢的乳制品、刀唛食油系列、Ariel及Lenor衣物洁护产品，以及嘉士伯、K1664及札幌啤酒等，买满指定金额即享88折优惠。

日期 优惠 3月9日至10日 买嘉顿饼干满$30（饼干及曲奇礼盒/礼罐除外），即享88折 3月11日至12日 买道地饮品满$50，即享88折 3月16日至17日 买全线雀巢冷冻鲜牛奶、乳酪、乳酪饮品或百福豆类制品满指定金额，即享88折 3月18日至19日 买刀唛食油产品满指定金额，可享指定折扣优惠 3月23日至24日 买全线Ariel & Lenor产品满指定金额，可享指定折扣优惠 3月30日至31日 买全线嘉士伯 / K1664 / 札幌啤酒产品满指定金额，可享指定折扣优惠

第三轮「系坚价」登场 产品低至$10起

而惠康大受欢迎的「系坚价」活动亦已进入第三轮，这次优惠产品种类增至超过400款，由新鲜蔬果、急冻海产、环球零食到家居用品一应俱全。例如来自法国的无蜡添加红粉蜜脆苹果，每袋优惠价只需$18。另外，深受欢迎的HARIBO橡皮糖及不倒翁芝士拉面等，亦以震撼价$10及$26发售，让顾客尽情扫货。

「系坚价」推介优惠产品︰

法国无蜡添加红粉蜜脆苹果1袋︰系坚价$18/袋（标准价$29/袋）

急冻黄立鲳1件装︰系坚价$17.9/件（标准价$39/件）

青岛4罐大罐纯生啤酒4X500毫升︰系坚价$19/盒（标准价$25/盒）

雀巢可可脆片170克︰系坚价$18/盒（标准价$22.5/盒）

不倒翁超浓芝士拉面4包装4X135克︰系坚价$26/包（标准价$48/包）

百福鲜豆浆946毫升︰系坚价$12/盒（标准价$15.5/盒）

哈瑞宝橡皮糖160克︰系坚价$10/包（标准价$22.5/包）

得宝挂墙式厨纸︰系坚价$16/袋（标准价$25/袋）

李施德林原味/冰蓝漱口水1公升︰系坚价$47/支（标准价$57/支）

网店限定优惠 逢三/四网购店取88折

除亲临门市购物外，惠康网店同步推出限定优惠。顾客逢星期三及星期四于惠康网店使用「网购店取」服务并买满$100，即可享有88折优惠，而多款指定产品类别的优惠亦会轮住推出，让大家节省排队时间之余，更能享受额外折扣。

惠康「三月大节庆」优惠

日期： 即日起至3月31日（不同优惠有指定日期）

地点： 惠康全线门市及网店 >>按此<<

资料来源︰惠康超级市场 Wellcome Supermarket