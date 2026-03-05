入门级MacBook Neo登场！首配A18 Pro售价平过iPhone 17e 四色机身轻巧媲美Air 全系MacBook同步升级

盛传多时的入门MacBook成为本周Apple新机发布的压轴，首度采用A18 Pro晶片的新作名为MacBook Neo，卖点是售价最亲民，入场费$4,799起，比iPhone 17e还要便宜，绝对吸引学生一族及有兴趣加入MacBook行列的Chromebook用家。Apple同时为MacBook Pro及MacBook Air更新，全线换上效能更强M5系列晶片。

入门MacBook Neo首配A18 Pro售价平过iPhone 17e

MacBook Neo：13吋机身媲美MacBook Air轻巧

机身采用铝金属物料的全新MacBook Neo，配备13吋Liquid Retina萤幕，解像度2,408×1,506，亮度500nits，画质跟13.6吋MacBook Air不相上下，表面亦加入防抗反射涂层，更重要是重量同样做到1.23kg，轻巧程度跟MacBook Ai平分秋色。

4色机身选择

尽管有别传闻多达7色选择，MacBook Neo亦提供银、靛蓝、胭脂及橘黄共4种颜色，而且由机面延伸至用上较浅色调的妙控键盘，卖相多一分个性活力，没有MacBook Pro及MacBook Air那样古板。

首用应用A18 Pro晶片

定位入门且定价历来最便宜，全因MacBook Neo为控制成本，首度使用自家A系晶片，而非以近年MacBook家族指定的M系晶片，所用的A18 Pro亦即iPhone 16 Pro同一颗，具备6核CPU及5核GPU，配合16核神经引擎，官方表示效能足以胜任每天要做的事情，如上网、文书处理、串流娱乐、执相，以至使用Apple Intelligence，若要剪4K片或3D设计，还是直接入手MacBook Pro直截了当！

双USB-C 支援4K输出

其他规格方面，MacBook Neo亦跟MacBook Air略有分别，如机身没有MagSafe磁吸充电，两个USB-C分别为USB 3及USB 2，不支援Thunberbolt，但可外接一个显示器输出4K/60Hz画面。至于电池续航时间最长达16小时，支援WiFi 6E及蓝牙6，机身内置立体声喇叭及1080p FaceTime镜头。

MacBook Neo与MacBook Air规格比较

型号 MacBook Neo MacBook Air 萤幕 12.9吋 13.6吋、15.3吋 晶片 A18 Pro M5 RAM 8GB 16GB起 储存容量 256GB起 512GB起 插口 USB-C×2 3.5mm Thunderbolt 4 (USB-C)×2 MagSafe 3.5mm 电池续航 16小时 24小时 重量 1.23kg 1.23kg(13吋) 售价 $4,799起 $8,999起

M5 Pro/Max MacBook Pro：CPU、GPU核心大爆发

除了入门MacBook，Apple亦MacBook家族大升级，当中新一代MacBook Pro依然提供14吋及16吋两种尺寸，外观延续上代机身设计，真正变化在机身之内——全新M5 Pro及M5 Max晶片，且全线储存容量加大至1TB起跳。

M5 Pro及M5 Max采用Apple全新设计的Fusion Architecture，内置新18核心CPU，当中6个为「超级核心」，另外12个效能核心，至于GPU，M5 Pro多达20核心，每个GPU核心均备有神经网络加速器，令GPU不再只负责图像与3D，摇身一变成为AI工作的主力运算单元。M5 Max更是M5 Pro的两倍，即多达40核心GPU，且支援最高128GB统一记忆体，频宽最高达614GB/s，图像效能表现相较M4 Max提升20%，近乎工作站水平，就算一边抄入庞大8K片、一边以3D软件即时预览光线追踪，同时开着在机内运行的LLM，系统仍能保持流畅。

M5 Pro及M5 Max同样拥有16核心神经网络引擎，速度更快，记忆体频宽更高，令内置AI功能及Apple Intelligence得以加速运行。最后说到续航，M5 Pro/M5 Max MacBook Pro官方指最长可使用24小时，更关键是无论接上电源与否，效能都维持在同一高水平。

14吋MacBook Pro售价：$17,999起（M5 Pro）、$27,999起（M5 Max）

16吋MacBook Pro售价：$21,999起（M5 Pro）、$30,999起（M5 Max）

推出日期：3月11日

M5 MacBook Air：512GB容量起跳

至于由M4晶片升级至M5的MacBook Air，搭载10核心CPU及最多10核心GPU，每一个GPU核心都整合Neural Accelerator（神经网络加速器），专门提升AI任务表现。另一改动是标准储存容量加码至512GB起跳，储存大型媒体、档案亦不用担心不敷应用，不过入场费比上代贵一千元。

MacBook Air备有13吋及15吋选择，机身依然轻巧、静音及耐用，配备亮度500nits的Liquid Retina萤幕、支援Center Stage的12MP前置镜头、空间音讯喇叭，以及两个Thunderbolt 4连接埠，可同时驱动两部外置显示器，新机提供天蓝色、午夜暗色、星光色和银色四种配色。

售价：$8,999起（13吋）、$9,999起（15吋）

推出日期： 3月11日

文：B1807

图：Apple