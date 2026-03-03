iPhone 17e下周三开卖 ！售价不变容量倍增 升级MagSafe充电Dolby Vision拍片 M4版iPad Air同步现身  

为Tim Cook口中「Big Week」新机巡礼揭开序幕的是iPhone 17e，虽然萤幕未见动态岛，但效能以外，Apple还是因应果粉诉求加入MagSafe功能，支援更快速无线充电，而储存容量直接由256GB起跳，实行以加量不加价作招徕，而同样将于3月11日开卖的新作，还有升级M4晶片的iPad Air，有兴趣的可于明晚到官网预订。

iPhone 17e下周三开卖容量倍增升级MagSafe充电 M4版iPad Air同步现身

iPhone 17e：256GB起跳加价不加价

被Apple形容为超值的iPhone 17e，在定价不变前提下，储存容量由上代128GB加倍至256GB起跳，最大维持512GB，变相跟相同容量的iPhone 17相差$1,800，明显针对现有iPhone 11、12、13用家，以相对划算价钱升级Apple Intelligence体验。

追加浅粉红新色

iPhone17e续续采用6.1吋Super Retina XDR OLED幕幕，没有120Hz更新率、常亮显示及动态岛，但表面铺有第二代Ceramic Shield 2强化玻璃，官方指抗刮能力较上一代提升3倍，同时加入抗反射涂层，在户外强光下较易看清内容。 机身以航太级铝金属打造，通过IP68防尘防水规格，并首次在黑、白色以外，新增浅粉红雾面机身颜色，为女士们提供多一个选择。

升级A19晶片

核心方面，iPhone 17e用上跟iPhone 17同级的A19晶片，虽然GPU核心由5个变成4个，但配合升级版16核神经网络引擎，可为Clean Up等影像 AI功能及Apple Intelligence带来更高运算效率，并支援硬件光线追踪，令 AAA手游的光影效果更逼真。

MagSafe 15W无线充电

继iPhone 16e率先用上C1数据机系统，iPhone 17e再升级至新一代C1X，速度比前者快最多两倍， 配合iOS 26做到更省电，延长整体续航。说到充电，今代支援USB‑C快充，配合20W或以上火牛约30分钟即可充至50%电量，另因机背加入MagSafe磁吸功能及支援Qi2无线充电，无线充电提升至15W，较上一代只支援7.5W Qi有明显进步。

4K拍片支援Dolby Vision

最后重点是拍片，iPhone 17e仍是「单眼仔」， 除了预设24MP输出及提供2×焦段无损变焦，48MP Fusion主镜升级了「人像」模式，现可在拍摄后改变对焦位置及背景散景强度，至于4K拍片更可以Dolby Vision HDR格式录制，并加入Spatial Audio收音，配合AirPods即可体验临场感十足的空间音讯。

iPhone 17e与iPhone 17规格比较

型号 iPhone 17e iPhone 17 萤幕 6.1吋 6.3吋 更新率 60Hz 120Hz 晶片 A19 A19 RAM 8GB 8GB 储存容量 256GB起 256GB起 插口 USB-C 2.0 USB-C 2.0 售价 $5,099起 $6,899起

新iPad Air：M4性能逼近Pro级

新iPad Air升级至M4晶片，还用上新一代C1X及N1无线晶片。

伴随iPhone 17e一同打头阵的还有iPad Air，继续提供11吋及13吋两种尺寸，但换上M4晶片，并加大至12GB统一记忆体，较上一代M3 iPad Air快约30%，拉近与iPad Pro之间距离，无论多工处理或大型AI模型运行都更从容。

连线方面，新iPad Air首度引入自家设计的N1无线晶片，支援WiFi 7、Bluetooth 6及Thread，令5GHz WiFi下的速度及稳定性进一步提升，亦为日后更多智能家居应用打好基础。 至于5G版本则加入与iPhone 17e一样的C1X数据晶片，方便经常外出工作的果粉。

文：B1807

图：Apple

