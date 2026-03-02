Xiaomi 17 Ultra即日预售！1吋超高动态主镜+2亿APO长焦挂帅 联乘版Leica Leitzphone同歩登场

小米日前于MWC 2026发布Xiaomi 17 Ultra国际版，香港方面反应迅速，今日已接受预订，米粉最快可于本周五（3月6日）拿到手，一试1吋LOFIC广角主镜的高动态影拍如何捕捉夜景、烟火的光影交错，以及2亿像素APO远摄透过连续光变焦带来扎实的远景与人像，若然是Leica迷，更可考虑两大品牌深度合作的Leitzphone，用手机拍出最有「奶」味的人文作品。

Xiaomi 17 Ultra 1吋超高动态主镜+2亿APO长焦挂帅 联乘版Leica Leitzphone同歩登场

Xiaomi 17 Ultra：1吋LOFIC主镜释放超动态威力

既是年度影拍旗舰，米粉最关心当然是全新Leica认证的三镜组合有多强？先从标榜拍摄夜色更传神的50MP广角主镜说起，不但用上1吋大底的LightFusion 1050L感光元件及f/1.67大光圈，除了加强聚光能力，配合LOFIC高动态技术，拥有高达110dB动态范围，面对高光、逆光环境亦可避免过曝，而且保留暗位细节，如此一来，捕捉夜景当然得心应手。

预设烟火/剪影/舞台等模式

从官方试拍样本所见，夜摄曝光准确，色彩还原度高，就算捕捉难度极高的烟花场景，Xiaomi 17 Ultra都可清晰拍得天空中的光影璀璨，花火与烟雾各自美态，并非混成一片白蒙蒙。由于高动态技术结合AI场景识别，新手亦能通过自动调整曝光，轻松拍出高动态相片，而且厂方在拍摄模式下预设了剪影、舞台、烟火及火焰选项，录影模式则有LOFIC、剪影、舞台、烟火及火焰，拍友只要对号入座即可。

2亿像素+光学变焦远摄

近年内地品牌加大力度提升手机的远摄表现，Xiaomi 17 Ultra正是当中佼佼者，虽说远摄镜头由二变成一，却用上2亿像素的1/1.4吋HPE感光元件，且取得Leica APO光学认证，经过光学矫正及改善色散，另一突破是以相机镜头为原型内置3组独立镜片，透过相互位移带来75mm-100mm焦段的连续光学变焦，且整段中、长焦均能直出2亿像素，非数码裁切，而数码变焦更可达到120×。除了涵盖人像拍摄的最佳焦段，厂方还加入了4K Live Phont、4K运镜等新玩意，后者设有红毯、主角、自由及超清实况模式，轻易拍出电感十足的运镜效果。

专业摄影套装重新设计

为带来近似相机的操作体验，Xiaomi 17 Ultra继续设有专用摄影套装，比较特别之处是今回电池手柄经重新设计，改良厚度及握位令握机更舒适自在，而且继续经USB-C连接，快门零延时，安装后亦会自动扣实。此外，小米另设一款超薄摄影套装，可像手机壳一样直接套上Xiaomi 17 Ultra，微微凸起的7.5mm手柄颇有卡片DC的手感。

主打星空绿色略带颗粒感

说回手机部分，厚度只有8.29mm的Xiaomi 17 Ultra，是历来同厂最薄Ultra型号，较上代足足薄了11.3%。6.9吋OLED萤幕（解像度2,608×1,200）则应用了Xiaomi HyperRGB面板技术，支援1-120Hz自适应更新率，峰值亮度达3,500nits，对应Dolby Vision及HDRI0+格式，官方表示新面板耗电较上代节省26%，另萤幕表面铺上龙晶玻璃3.0提升耐刮抗摔能力。新作备有黑、白、星空绿3款机身颜色，当中主打星空绿卖相别树一格之余，同时带矿石颗粒质感，绝对是换机朋友的首选配色。

6,000mAh大电量

效能方面，Xiaomi 17 Ultra一如其他Xiaomi 17系列机款，采用Snapdragon 8 Elite Gen 5处理器，内置最高16GB RAM及1TB储存容量，多得加入立体双通道IceLoop散热系统，导热性能提升50%，除了打机高负载时系统表现更稳定，即使大热天时在户外长时间影相拍片，亦能减少因过热而「停工」的情况。至于电池加码至6,000mAh之余，亦支援90W有线及50W无线快充。

Leica Leitzphone：相机环快速调节参数

小米跟Leica的深度合作成果，不只在Xiaomi 17 Ultra身上，还有同步推出的特别版Leica Leitzphone，在前者的基础上，首次在手机镜头模组上加入手动式相机环，直接转动相机环，就可以调节焦距、对焦、曝光补偿等参数，操作上多了一份仪式感之余，配合独有传奇街拍模式，取景介面更像数码相机，还可以利用M3或M9滤镜，拍出模拟两款经典相机的黑白菲林及CCD画质风格。

除了机身印有Leica最为拍友熟悉的「可乐」红标，Leica Leitzphone亦换上仿荔枝皮的饰皮机背，并在中框加入触感特别的坑纹，随机还附送专属保护壳、镜头盖、挂绳、抹布等配件，确实令拍友有入手的冲动。

优惠期内预订送$5,603礼遇

凡于3月2日至5日预订Xiaomi 17 Ultra，除了免费获得Xiaomi Tag、专用摄影套装及星巴克礼券，还有2年超长保养、6个月碎屏保障服务1次、保养期内1次以换代修、6个月Google One 100GB、3个月YouTube Premium及4个月Spotify Premium等礼遇，总值$5,603。

若于3月6日至22日首销期间入手Xiaomi 17 Ultra，亦可免费获得专用摄影套装及星巴克礼券，以及2年超长保养、6个月碎屏保障服务1次、保养期内1次以换代修、6个月Google One 100GB、3个月YouTube Premium及4个月Spotify Premium，总值$5,514。



